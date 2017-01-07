"Сити" катком прошелся по "Вест Хэму" в Кубке Англии

"Манчестер Сити" стартовал в Кубке Англии со сверхуверенной победы в гостях у "Вест Хэма", отправив в ворота своего соперника пять безответных мячей.

"Горожане" увереннее начали матч, имея заметное преимущество по владению мячом. Оборона "Вест Хэма" трудилась в поте лица, пытаясь остановить атакующих игроков соперника, но продержалась лишь немногим более получаса, по истечении которого Анджело Огбонна сбил в штрафной Пабло Сабалету, а Яя Туре четко реализовал назначенный пенальти — 0:1.



Вскоре "молотобойцы" ответили упущенным моментом Софиана Фегули, который играл на добивании после отраженного голкипером "Сити" Вилли Кабальеро удара Мичейла Антонио, а под занавес тайма позволили сопернику забить еще два гола.



Сперва Рахим Стерлинг с линии вратарской замкнул прострел Бакари Санья, и касанием от Ховарда Нордтвейта мяч оказался в сетке — 0:2. А затем все тот же Стерлинг обыгрался с Серхио Агуэро, ворвался в штрафную по правому краю и отдал в центр на свободного Давида Сильву — 0:3.



Во втором тайме "Сити" поспешил разбить все надежды "Вест Хэма" на камбэк. На 50-й минуте активный Стерлинг классно сыграл на левом краю штрафной, откатил на линию площадки Яя Туре, а удар ивуарийца по пути в ворота немного подправил Агуэро — 0:4.



В остатке матча "горожане" уверенно контролировали игру, ничего не позволяя "молотобойцам". А на 84-й минуте Джон Стоунс откликнулся на подачу углового Нолито и заставил мяч в пятый раз пересечь линию ворот Адриана — 0:5.



Матч получился на удивление легким для "Сити", практически тренировочным. За все 90 минут "Вест Хэм" так и не создал никакого дискомфорта для соперника, потерпев позорное поражение.



"Вест Хэм" — "Манчестер Сити" — 0:5 (0:3)



Голы: Туре 33 (пен), Нордтвейт 41 (авт), Сильва 43, Агуэро 50, Стоунс 84.



"Вест Хэм": Адриан, Крессуэлл, Рид, Нордтвейт, Огбонна, Антонио (Флетчер 72), Фернандеш, Обианг, Лансини (Нобл 58), Фегули, Кэрролл (Пайе 58).



"Манчестер Сити": Кабальеро, Санья, Коларов, Отаменди, Клиши, Сабалета, Туре (Дельф 78), Де Брюйне (Гарсия 68), Сильва (Нолито 58), Стерлинг, Агуэро.