Венгер подтвердил, что "Арсенал" не собирается покупать в январе
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что не ожидает совершить приобретений в это трансферное окно.
На текущей неделе стало известно, что "канониры" согласовали приобретение 20-летнего левого защитника Коэна Брамалла за 40 тысяч фунтов из полупрофессионального клуба "Хитчин Таун", выступающего в седьмом английском дивизионе.
Судя по всему, этим трансфером Венгер и ограничится в январе, несмотря на регулярно появляющиеся слухи в прессе. Последним игроком, которого сватали на "Эмирейтс", был крайний защитник "Порту" Рикарду Перейра, но Арсен это опровергает.
"Нет, мы не интересуемся им".
"Кто покинет наш клуб? В данный момент никто. Кто придет? Никто. Лучше всего, если бы мы снова могли рассчитывать на Касорлу и Данни Уэлбека".
"В любом случае надежда найти качественных игроков в январское трансферное окно очень мала. Поэтому лучше всего сосредоточиться на том, чтобы поставить на ноги наших травмированных игроков", — цитирует Венгера Evening Standard.
06.01.2017 22:00
Просмотров: 718
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вот реально согласен тут. А кого покупать?
Явно проблемных позиций нету, всё закрыто.
Ну и славненько.
(ответить)
Горри в аду!!!!
(ответить)
на классе тренера в четверку ворвутся
(ответить)
на ФАПЛе уже никто не смеётся,ибо не надо нам
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий