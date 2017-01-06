Венгер подтвердил, что "Арсенал" не собирается покупать в январе

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что не ожидает совершить приобретений в это трансферное окно.

На текущей неделе стало известно, что "канониры" согласовали приобретение 20-летнего левого защитника Коэна Брамалла за 40 тысяч фунтов из полупрофессионального клуба "Хитчин Таун", выступающего в седьмом английском дивизионе.

Судя по всему, этим трансфером Венгер и ограничится в январе, несмотря на регулярно появляющиеся слухи в прессе. Последним игроком, которого сватали на "Эмирейтс", был крайний защитник "Порту" Рикарду Перейра, но Арсен это опровергает.

"Нет, мы не интересуемся им".

"Кто покинет наш клуб? В данный момент никто. Кто придет? Никто. Лучше всего, если бы мы снова могли рассчитывать на Касорлу и Данни Уэлбека".

"В любом случае надежда найти качественных игроков в январское трансферное окно очень мала. Поэтому лучше всего сосредоточиться на том, чтобы поставить на ноги наших травмированных игроков", — цитирует Венгера Evening Standard.


Метки Арсенал, Венгер, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2017 22:00

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  1. charmk 06.01.2017 23:08 # charmk
    Вот реально согласен тут. А кого покупать?
    Явно проблемных позиций нету, всё закрыто.
    Ну и славненько.

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  2. parlor3 06.01.2017 22:43 # parlor3
    Горри в аду!!!!

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  3. raka-eve 06.01.2017 22:25 # raka-eve
    на классе тренера в четверку ворвутся

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  4. dimon70 06.01.2017 22:01 # dimon70
    на ФАПЛе уже никто не смеётся,ибо не надо нам

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