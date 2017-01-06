Венгер подтвердил, что "Арсенал" не собирается покупать в январе

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что не ожидает совершить приобретений в это трансферное окно.

На текущей неделе стало известно, что "канониры" согласовали приобретение 20-летнего левого защитника Коэна Брамалла за 40 тысяч фунтов из полупрофессионального клуба "Хитчин Таун", выступающего в седьмом английском дивизионе.



Судя по всему, этим трансфером Венгер и ограничится в январе, несмотря на регулярно появляющиеся слухи в прессе. Последним игроком, которого сватали на "Эмирейтс", был крайний защитник "Порту" Рикарду Перейра, но Арсен это опровергает.



"Нет, мы не интересуемся им".



"Кто покинет наш клуб? В данный момент никто. Кто придет? Никто. Лучше всего, если бы мы снова могли рассчитывать на Касорлу и Данни Уэлбека".



"В любом случае надежда найти качественных игроков в январское трансферное окно очень мала. Поэтому лучше всего сосредоточиться на том, чтобы поставить на ноги наших травмированных игроков", — цитирует Венгера Evening Standard.