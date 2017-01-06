"Вест Бромвич", наконец, готов продать Берахино

Сэйдо Берахино Нападающий "Вест Бромвича" Сэйдо Берахино отклонил очередное предложение о продлении контракта. Теперь клуб с "Хоторнс", наконец, готов продать опального игрока.

Как известно, действующий контракт 23-летнего игрока с "Вест Бромвичем" истекает уже по окончании сезона. Несмотря на все выходки Сэйдо, "дрозды" пытались склонить англичанина к новой сделке, но все их усилия оказались напрасны.

По словам главного тренера Тони Пьюлиса, совсем недавно клуб вновь сел переговоры с Берахино и его представителями. Услышав в ответ отказ от продления контракта, теперь "Вест Бромвич", наконец, готов продать нападающего.

"Руководство клуба предлагало ему новый контракт не только на этой неделе, но и в предыдущие месяцы тоже. Мы постоянно находимся в контакте с Берахино, поэтому давайте посмотрим, к чему это приведет".

"Если мы продадим Сэйдо, нам придется серьезно поработать, чтобы найти ему замену. Если же мы решим его удержать, нам придется сильно постараться, чтобы привести его в форму полуторагодичной давности", - сообщил Пьюлис Daily Mirror.



Метки Берахино, Вест Бромвич

Автор foxmcfc   

Дата 06.01.2017 21:00

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  1. dimon70 06.01.2017 21:59 # dimon70
    сейчас всякие топклубы слетятся за пареньком,инфа бетон.

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  2. danny949494 06.01.2017 21:49 # danny949494
    Этот клуб как раз его уровень, пока.

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