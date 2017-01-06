"Вест Хэм" переключился с Дефо на другие трансферные цели

"Вест Хэм" отчаялся вернуть из "Сандерленда" нападающего Джермейна Дефо и решил сосредоточиться на других трансферных целях.

Еще на прошлой неделе "коты" отклонили предложение "молотобойцев" о покупке Дефо в размере 6 миллионов фунтов. Ожидалось, что вскоре будет предпринята вторая попытка, потому что "Вест Хэм" специально попросил своих коллег со "Стадиона Света" назвать цену за Джермейна.



По слухам, сам 34-летний нападающий не прочь вернуться в Лондон, однако для "Сандерленда" подобный трансфер просто недопустим — Дефо забил 11 из 19 голов команды Дэвида Мойеса в этом сезоне Премьер-Лиги, и продажа Джермейна сделала бы вылет "котов" в Чемпионшип неминуемым.



По информации Sky Sports, "Вест Хэм" смирился с тем, что Дефо не покинет "Сандерленд" в январе, и теперь работает над другими целями. При этом нападающий Мусса Дембеле из "Селтика" в число этих целей не входит, вопреки появившейся информации в прессе.



"Мы не делали предложения насчет этого игрока, и он не является нашей целью", — сообщил совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан The Telegraph.



Тем временем, Evening Standard добавляет, что "молотобойцы" хотел бы укрепить и другие позиции, помимо нападающего. Так внимание лондонского клуба привлекли правый защитник "Стоука" Глен Джонсон и полузащитник "Халла" Роберт Снодграсс. Насчет последнего "Вест Хэм" уже сделал свое предложение, но от суммы в 3 млн. "тигры" отказались.