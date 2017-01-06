Моуриньо: "Мы все еще ждем правильных предложений"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поведал, что в данный момент полузащитники Морган Шнайдерлен и Мемфис Депай отстранены от матчей первой команды, потому что клуб ждет подходящих предложений об их покупке.

Достоверно известно, что в услугах Шнайдерлена и Депая заинтересован "Эвертон", а Морган сегодня даже проходит медицинское обследование на базе мерсисайдского клуба.



Однако это не отменяет того факта, что пока "красные дьяволы" не согласились продать своих игроков, которые теперь будут вынуждены пропустить субботний матч Кубка Англии против "Рединга".



"Ситуация в отношении их обоих прежняя. Я позволю им уйти из клуба, если поступит правильное предложение. Пока что этого не произошло. Хорошая ли это ситуация? Нет. Почему нет? Потому что в данный момент я не рассматриваю их в качестве вариантов игры".



"При нормальных условиях они бы приняли участие в завтрашнем матче, а теперь они этого не сделают, потому что мы все еще ждем. Пару недель назад я бы сказал, что мы со 100-процентной вероятностью их продадим, но теперь такое впечатление, что шансы на это ноль. У нас нет никаких предложений, которые бы хоть немного соответствовали их классу", — цитирует Моуриньо Sky Sports.