Зума сыграет первый матч за 11 месяцев
В ближайшее воскресенье против "Питерборо" в рамках Кубка Англии защитник "Челси" Курт Зума сыграет свой первый матч за 11 последних месяцев.
Напомним, талантливый француз находится вне игры с февраля прошлого года, когда в матче против "Манчестер Юнайтед" (1:1) он получил серьезную травму колена. Однако вот уже несколько недель Курт тренируется с полной нагрузкой и теперь готов вернуться на поле.
В воскресенье на "Стэмфорд Бридж" главный тренер "синих" Антонио Конте впервые посмотрит Зума в деле. Также шанс проявить себя был обещан нападающему Мичи Батшуайи.
"Я рад за него. Он заслужил это. Это хорошая возможность для него. Он перенес очень серьезную травму. Я знал это, мы обсуждали это с клубом в мае. Мы знали, что ему потребуется время. Но сейчас он в хорошем состоянии, он готов играть и готов возобновить свою карьеру".
"Также этот матч дает мне хорошую возможность посмотреть в деле Мичи с первых минут. Это важно. Диего Коста много играет. Думаю, это хороший шанс для Мичи показать свой прогресс", — цитирует Конте Daily Mail.
06.01.2017 18:40
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