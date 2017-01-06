Лорис Кариус вернется в ворота "Ливерпуля" на кубковый матч
Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус получит шанс реабилитироваться в воскресном матче 3-го раунда Кубка Англии против "Плимута".
Напомним, Кариус пропустил начало этого сезона из-за травмы руки, но как только приобретенный прошлым летом у "Майнца" голкипер восстановился, главный тренер "красных" Юрген Клопп немедленно поставил его в ворота.
Правда, удержать свое место в стартовом составе Лорис не смог. После ужасных матчей против "Борнмута" и "Вест Хэма" Клопп был вынужден убрать соотечественника на лавку, вновь доверившись Симону Миньоле.
С тех пор Миньоле не дает особых поводов для критики, сыграв пять матчей в Премьер-Лиге и трижды оставив свои "сухими", однако Клопп сохраняет веру в Кариуса, и тот получит свой шанс в воскресенье.
"Это большой шанс для него. Он тренируется выдающимся образом, и это приятно видеть. Мы не можем игнорировать давление, мы должны справляться с ним. Мы справились с давлением, произведя замену голкипера. Уверен, Лорис извлечет пользу из этого шага назад — или шага в сторону. Это было хорошо для него".
"После возвращения Симон выдающимся образом делает свою работу, потому что Лорис заставил тренироваться его на высочайшем уровне. Они оба очень хорошие голкиперы", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
06.01.2017 18:00
Просмотров: 387
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
правильно клопп поступает, ему полезно было на лавке посидеть после ебаной игры против борнмута. может сейчас в кубках себя проявит, хотя там соперники не ахти какие
(ответить)
Приятель Бибера обречен.
(ответить)
Скорее всего для отработки контракта, для галочки.
Клопп льстит по отношению обоих. Ну что поделать, приходиться лепить состав из того что есть.
(ответить)
пока что телка инстаграмная. а там посмотрим может вырасти чо толковое
(ответить)
еееее
а то тупость мигнолета надоела
+ бесит, шо каждый дефолтный простенький удар в створ ворот мигнолета, который он отражал, сосовсеры оргазмировали сразу
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий