Лорис Кариус вернется в ворота "Ливерпуля" на кубковый матч

Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус получит шанс реабилитироваться в воскресном матче 3-го раунда Кубка Англии против "Плимута".

Напомним, Кариус пропустил начало этого сезона из-за травмы руки, но как только приобретенный прошлым летом у "Майнца" голкипер восстановился, главный тренер "красных" Юрген Клопп немедленно поставил его в ворота.



Правда, удержать свое место в стартовом составе Лорис не смог. После ужасных матчей против "Борнмута" и "Вест Хэма" Клопп был вынужден убрать соотечественника на лавку, вновь доверившись Симону Миньоле.



С тех пор Миньоле не дает особых поводов для критики, сыграв пять матчей в Премьер-Лиге и трижды оставив свои "сухими", однако Клопп сохраняет веру в Кариуса, и тот получит свой шанс в воскресенье.



"Это большой шанс для него. Он тренируется выдающимся образом, и это приятно видеть. Мы не можем игнорировать давление, мы должны справляться с ним. Мы справились с давлением, произведя замену голкипера. Уверен, Лорис извлечет пользу из этого шага назад — или шага в сторону. Это было хорошо для него".



"После возвращения Симон выдающимся образом делает свою работу, потому что Лорис заставил тренироваться его на высочайшем уровне. Они оба очень хорошие голкиперы", — цитирует Клоппа Daily Mirror.