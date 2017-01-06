Лорис Кариус вернется в ворота "Ливерпуля" на кубковый матч

Лорис Кариус Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус получит шанс реабилитироваться в воскресном матче 3-го раунда Кубка Англии против "Плимута".

Напомним, Кариус пропустил начало этого сезона из-за травмы руки, но как только приобретенный прошлым летом у "Майнца" голкипер восстановился, главный тренер "красных" Юрген Клопп немедленно поставил его в ворота.

Правда, удержать свое место в стартовом составе Лорис не смог. После ужасных матчей против "Борнмута" и "Вест Хэма" Клопп был вынужден убрать соотечественника на лавку, вновь доверившись Симону Миньоле.

С тех пор Миньоле не дает особых поводов для критики, сыграв пять матчей в Премьер-Лиге и трижды оставив свои "сухими", однако Клопп сохраняет веру в Кариуса, и тот получит свой шанс в воскресенье.

"Это большой шанс для него. Он тренируется выдающимся образом, и это приятно видеть. Мы не можем игнорировать давление, мы должны справляться с ним. Мы справились с давлением, произведя замену голкипера. Уверен, Лорис извлечет пользу из этого шага назад — или шага в сторону. Это было хорошо для него".

"После возвращения Симон выдающимся образом делает свою работу, потому что Лорис заставил тренироваться его на высочайшем уровне. Они оба очень хорошие голкиперы", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Кариус, Кубок Англии, Ливерпуль, Плимут

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2017 18:00

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Последние комментарии:




  1. liverfun 06.01.2017 18:48 # liverfun
    правильно клопп поступает, ему полезно было на лавке посидеть после ебаной игры против борнмута. может сейчас в кубках себя проявит, хотя там соперники не ахти какие

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  2. akadam 06.01.2017 18:39 # akadam
    Приятель Бибера обречен.

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  3. girasimus 06.01.2017 18:15 # girasimus
    Скорее всего для отработки контракта, для галочки.
    Клопп льстит по отношению обоих. Ну что поделать, приходиться лепить состав из того что есть.

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  4. mane 06.01.2017 18:11 # mane
    пока что телка инстаграмная. а там посмотрим может вырасти чо толковое

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  5. melwood-lfc 06.01.2017 18:05 # melwood-lfc
    еееее
    а то тупость мигнолета надоела
    + бесит, шо каждый дефолтный простенький удар в створ ворот мигнолета, который он отражал, сосовсеры оргазмировали сразу

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