"Эвертон" интересуется Маноласом и Фонте

"Эвертон" активно работает над укреплением позиции центрального защитника, интересуясь Костасом Маноласом из "Ромы" и Жозе Фонте из "Саутгемптона".

Как стало известно Sky Sports от своих источников в Италии, "ириски" уже сделали запрос насчет Маноласа, который сыграл более 100 матчей за "Рому" после своего перехода из "Олимпиакоса" в 2014 году за 10.8 миллионов фунтов.



Выступлениями за "Рому" 25-летний грек зарекомендовал себя одним из лучших защитников Серии А и всей Европы. На протяжении последних месяцев Костаса регулярно сватали в различные клубы Премьер-Лиги, и вот сейчас появилось реальное подтверждение тому, что Манолас вскоре может перебраться в Англию.



Также клуб с "Гудисон Парк" рассматривает кандидатуру Жозе Фонте, чье прошение о трансфере накануне было официально подтверждено спортивным директором "святых" Лесом Ридом.



Прошлым летом капитана "Саутгемптона" активно сватали в "Манчестер Юнайтед", однако Manchester Evening News утверждает, что сейчас 33-летний португалец уже не интересен главному тренеру "красных дьяволов" Жозе Моуриньо, который вполне доволен своим выбором в центре обороны.



Таким образом, потеря "Юнайтед" интереса к Фонте делает "Эвертон" фаворитом в борьбе за опытного игрока, с которым рулевой "ирисок" Рональд Куман отлично знаком по периоду своей работы в "Саутгемптоне".