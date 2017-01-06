Гвардиола выступил в защиту Браво

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что пресса несправедливо критикует голкипера Клаудио Браво за ошибки в игре на выходах.

После своего переезда в Премьер-Лигу прошлым летом чилиец допустил уже несколько результативных ошибок, последнюю из которых в поединке против "Бернли". Тем не менее, Гвардиола уверен, что Браво сможет утвердиться в Англии.



"Он достаточно умен и, например, обладает большие опытом игры в Южной Америке, где матчи проходят на сопоставимых скоростях и в такой же жесткой манере".



"После переезда он сразу понял, что должен быть осторожен на выходах. Ему не нужно читать газеты или слушать замечания тренера, что здесь все совсем по-другому. Он знает, что должен адаптироваться к новым требованиям".



"Я знаю, что журналисты сосредоточены на игре Клаудио, но почему Браво нужно адаптироваться к местному стилю, а другим – нет? Я видел много вратарей, которые испытывали аналогичные проблемы на выходах, когда переезжали в Англию. Браво - далеко не исключение", - цитирует Гвардиолу ESPN.