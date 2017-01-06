Гвардиола выступил в защиту Браво

Клаудио Браво и Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что пресса несправедливо критикует голкипера Клаудио Браво за ошибки в игре на выходах.

После своего переезда в Премьер-Лигу прошлым летом чилиец допустил уже несколько результативных ошибок, последнюю из которых в поединке против "Бернли". Тем не менее, Гвардиола уверен, что Браво сможет утвердиться в Англии.

"Он достаточно умен и, например, обладает большие опытом игры в Южной Америке, где матчи проходят на сопоставимых скоростях и в такой же жесткой манере".

"После переезда он сразу понял, что должен быть осторожен на выходах. Ему не нужно читать газеты или слушать замечания тренера, что здесь все совсем по-другому. Он знает, что должен адаптироваться к новым требованиям".

"Я знаю, что журналисты сосредоточены на игре Клаудио, но почему Браво нужно адаптироваться к местному стилю, а другим – нет? Я видел много вратарей, которые испытывали аналогичные проблемы на выходах, когда переезжали в Англию. Браво - далеко не исключение", - цитирует Гвардиолу ESPN.



Метки Браво, Гвардиола

Автор foxmcfc   

Дата 06.01.2017 16:30

Количество просмотров Просмотров: 601

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 06.01.2017 17:12 # mancunia-planet
    кстати, Ибра наказал его за это конкретно
    а если посмотреть только нарезки видео, то клоунадить у него в крови, это навсегда

    (ответить)

  2. mancunia-planet 06.01.2017 16:56 # mancunia-planet
    недоразумение какое то, столько ошибок совершить. глупый игрок, глупый поступок Пепа

    (ответить)

  3. skychnie-oboi 06.01.2017 16:44 # skychnie-oboi
    Фейл года в АПЛ.

    (ответить)

  4. chev11 06.01.2017 16:36 # chev11
    Худший голкипер АПЛ. Даже склузерам за своих бичей не так стыдно.

    (ответить)

  5. dimon70 06.01.2017 16:36 # dimon70
    это месть за Харта от крыс пера.они весь сезон будут гнать на киперов голубков

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: