Гвардиола выступил в защиту Браво
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что пресса несправедливо критикует голкипера Клаудио Браво за ошибки в игре на выходах.
После своего переезда в Премьер-Лигу прошлым летом чилиец допустил уже несколько результативных ошибок, последнюю из которых в поединке против "Бернли". Тем не менее, Гвардиола уверен, что Браво сможет утвердиться в Англии.
"Он достаточно умен и, например, обладает большие опытом игры в Южной Америке, где матчи проходят на сопоставимых скоростях и в такой же жесткой манере".
"После переезда он сразу понял, что должен быть осторожен на выходах. Ему не нужно читать газеты или слушать замечания тренера, что здесь все совсем по-другому. Он знает, что должен адаптироваться к новым требованиям".
"Я знаю, что журналисты сосредоточены на игре Клаудио, но почему Браво нужно адаптироваться к местному стилю, а другим – нет? Я видел много вратарей, которые испытывали аналогичные проблемы на выходах, когда переезжали в Англию. Браво - далеко не исключение", - цитирует Гвардиолу ESPN.
06.01.2017 16:30
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Последние комментарии:
кстати, Ибра наказал его за это конкретно
а если посмотреть только нарезки видео, то клоунадить у него в крови, это навсегда
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недоразумение какое то, столько ошибок совершить. глупый игрок, глупый поступок Пепа
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Фейл года в АПЛ.
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Худший голкипер АПЛ. Даже склузерам за своих бичей не так стыдно.
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это месть за Харта от крыс пера.они весь сезон будут гнать на киперов голубков
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