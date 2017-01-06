"Челси" готовит предложение по Льоренте
"Челси" надеется заполучить нападающего "Суонси" Фернандо Льоренте до конца января. "Синие" уже готовят соответствующее предложение о покупке испанца.
Напомним, что 31-летний Льоренте перебрался на "Либерти" только прошлым летом из "Севильи". Пребывание Фернандо в Уэльсе едва ли оправдывает ожидания игрока: несмотря на то, что испанец забил шесть мячей в этом сезоне, команда находится в зоне вылета Премьер-Лиги.
Как стало известно The Guardian, спасти Льоренте от потенциального понижения в классе готов главный тренер "Челси" Антонио Конте. Итальянец рассчитывает воссоединиться с Фернандо, который выступал под его руководством в "Ювентусе".
По информации источника, "синие" готовы выкупить Льоренте или арендовать игрока, при этом понимая: убедить коллег из "Суонси" будет крайне нелегко. "Лебеди" совершенно точно не расстанутся с Фернандо, если не подыщут ему замену.
Отметим, что возможный переезд Льоренте на "Стэмфорд Бридж" может отразиться на судьбе Мичи Батшуайи. Если "Челси" удастся приобрести Фернандо, француз, вероятно, будет отдан в аренду до конца сезона.
06.01.2017 16:00
Просмотров: 1445
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Бельгиец,а не француз
(ответить)
Полузащитник нужен и левый винг-бэк,а не нападающий.
(ответить)
вот это ход от Макаронте!ослабляет конкурентов?
(ответить)
он не француз
(ответить)
еще одно испанское чудо по имени Фернандо я уже не переживу
(ответить)
отдайте им в ареду Миши, а этого на лавку. и все дела ёпт..
(ответить)
Ожидание: "Челси готовит бомбовое предложение зимой. Абамеянг - 80 млн."
Реальность: "Челси" готовит предложение по Льоренте
(ответить)
для скамейки чтоли? хотя кроме тащилы Косты и нет больше никого кто мог бы заменить его
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий