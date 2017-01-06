"Челси" готовит предложение по Льоренте

"Челси" надеется заполучить нападающего "Суонси" Фернандо Льоренте до конца января. "Синие" уже готовят соответствующее предложение о покупке испанца.

Напомним, что 31-летний Льоренте перебрался на "Либерти" только прошлым летом из "Севильи". Пребывание Фернандо в Уэльсе едва ли оправдывает ожидания игрока: несмотря на то, что испанец забил шесть мячей в этом сезоне, команда находится в зоне вылета Премьер-Лиги.



Как стало известно The Guardian, спасти Льоренте от потенциального понижения в классе готов главный тренер "Челси" Антонио Конте. Итальянец рассчитывает воссоединиться с Фернандо, который выступал под его руководством в "Ювентусе".



По информации источника, "синие" готовы выкупить Льоренте или арендовать игрока, при этом понимая: убедить коллег из "Суонси" будет крайне нелегко. "Лебеди" совершенно точно не расстанутся с Фернандо, если не подыщут ему замену.



Отметим, что возможный переезд Льоренте на "Стэмфорд Бридж" может отразиться на судьбе Мичи Батшуайи. Если "Челси" удастся приобрести Фернандо, француз, вероятно, будет отдан в аренду до конца сезона.