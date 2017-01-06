"Челси" готовит предложение по Льоренте

Фернандо Льоренте "Челси" надеется заполучить нападающего "Суонси" Фернандо Льоренте до конца января. "Синие" уже готовят соответствующее предложение о покупке испанца.

Напомним, что 31-летний Льоренте перебрался на "Либерти" только прошлым летом из "Севильи". Пребывание Фернандо в Уэльсе едва ли оправдывает ожидания игрока: несмотря на то, что испанец забил шесть мячей в этом сезоне, команда находится в зоне вылета Премьер-Лиги.

Как стало известно The Guardian, спасти Льоренте от потенциального понижения в классе готов главный тренер "Челси" Антонио Конте. Итальянец рассчитывает воссоединиться с Фернандо, который выступал под его руководством в "Ювентусе".

По информации источника, "синие" готовы выкупить Льоренте или арендовать игрока, при этом понимая: убедить коллег из "Суонси" будет крайне нелегко. "Лебеди" совершенно точно не расстанутся с Фернандо, если не подыщут ему замену.

Отметим, что возможный переезд Льоренте на "Стэмфорд Бридж" может отразиться на судьбе Мичи Батшуайи. Если "Челси" удастся приобрести Фернандо, француз, вероятно, будет отдан в аренду до конца сезона.



Метки Льоренте, Суонси, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 06.01.2017 16:00

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  1. liver-red-son 06.01.2017 17:15 # liver-red-son
    Бельгиец,а не француз

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  2. ccchelsea 06.01.2017 16:43 # ccchelsea
    Полузащитник нужен и левый винг-бэк,а не нападающий.

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  3. dimon70 06.01.2017 16:38 # dimon70
    вот это ход от Макаронте!ослабляет конкурентов?

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  4. blueswin 06.01.2017 16:29 # blueswin
    он не француз

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  5. frankylamp 06.01.2017 16:27 # frankylamp
    еще одно испанское чудо по имени Фернандо я уже не переживу

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  6. palach221078 06.01.2017 16:14 # palach221078
    отдайте им в ареду Миши, а этого на лавку. и все дела ёпт..

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  7. largo-winch 06.01.2017 16:04 # largo-winch
    Ожидание: "Челси готовит бомбовое предложение зимой. Абамеянг - 80 млн."

    Реальность: "Челси" готовит предложение по Льоренте

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  8. mancunia-planet 06.01.2017 16:02 # mancunia-planet
    для скамейки чтоли? хотя кроме тащилы Косты и нет больше никого кто мог бы заменить его

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