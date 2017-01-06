Шнайдерлен проходит медобследование в "Эвертоне"

Морган Шнайдерлен "Эвертону" удалось достичь существенного прогресса в переговорах о приобретении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Моргана Шнайдерлена, и уже сегодня игрок прибудет на тренировочную базу "ирисок" для прохождения медицинского обследования.

Как известно, Шнайдерлен не входит в планы главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо. Морган не имеет игровой практики уже почти два месяца, а последний раз появлялся в старте в рамках Премьер-Лиги еще в мае — будучи замененным в перерыве.

Относительно недавно "Юнайтед" отклонил предложения "Вест Бромвича" и "Эвертона" о покупке Моргана, однако "ириски" согласились улучшить условия, да и сам Шнайдерлен выразил желание отправиться к своему бывшему тренеру по "Саутгемптону" Рональду Куману.

Как стало известно Manchester Evening News, пока два клуба не договорились о размере компенсации за 27-летнего француза, однако существует обоюдная уверенность, что вскоре это произойдет. По этой причине Шнайдерлену было позволено отправиться на базу "ирисок" в Финч Фарм для прохождения медобследования.


Метки Манчестер Юнайтед, Шнайдерлен, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2017 15:10

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Последние комментарии:




  1. shamrock 06.01.2017 15:31 # shamrock
    Шнайдерлин и Эрера это определенно вины (с) какой то аналитег

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  2. largo-winch 06.01.2017 15:21 # largo-winch
    devill выходи, можешь ссать на всех

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  3. dragonishka 06.01.2017 15:16 # dragonishka
    Усиляем прямого конкурента.

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  4. maxvel 06.01.2017 15:12 # maxvel
    Сразу говорил что днарь не нужен

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  5. superglor 06.01.2017 15:11 # superglor
    Дер Вар Сар

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  6. mancunia-planet 06.01.2017 15:11 # mancunia-planet
    удачи , скучать не будем

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