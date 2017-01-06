Шнайдерлен проходит медобследование в "Эвертоне"
"Эвертону" удалось достичь существенного прогресса в переговорах о приобретении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Моргана Шнайдерлена, и уже сегодня игрок прибудет на тренировочную базу "ирисок" для прохождения медицинского обследования.
Как известно, Шнайдерлен не входит в планы главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо. Морган не имеет игровой практики уже почти два месяца, а последний раз появлялся в старте в рамках Премьер-Лиги еще в мае — будучи замененным в перерыве.
Относительно недавно "Юнайтед" отклонил предложения "Вест Бромвича" и "Эвертона" о покупке Моргана, однако "ириски" согласились улучшить условия, да и сам Шнайдерлен выразил желание отправиться к своему бывшему тренеру по "Саутгемптону" Рональду Куману.
Как стало известно Manchester Evening News, пока два клуба не договорились о размере компенсации за 27-летнего француза, однако существует обоюдная уверенность, что вскоре это произойдет. По этой причине Шнайдерлену было позволено отправиться на базу "ирисок" в Финч Фарм для прохождения медобследования.
06.01.2017 15:10
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Последние комментарии:
Шнайдерлин и Эрера это определенно вины (с) какой то аналитег
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devill выходи, можешь ссать на всех
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Усиляем прямого конкурента.
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Сразу говорил что днарь не нужен
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Дер Вар Сар
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удачи , скучать не будем
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