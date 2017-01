Светская хроника за пятницу

Виктор Линделеф все-таки перейдет в "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" интересуется нападающим "Торино". "Байер" готов продать Хавьера Эрнандеса. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Под давлением "Манчестер Юнайтед" "Бенфика" уладила вопрос о выплате бонуса бывшему клубу Виктора Линделефа и теперь готова отправить своего защитника на "Олд Траффорд". (Expressen)



По другим данным, "Юнайтед" предложит 32.5 миллиона фунтов за защитника "Ромы" Костаса Маноласа после сорвавшегося трансфера Линделефа. (The Sun)



"Юнайтед" предлагает нападающему "Атлетико" Антуану Гризманну такую же зарплату, как и Полю Погба — 220 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)



"Юнайтед" не собирается возвращать защитника Патриса Эвра из "Ювентуса". (Daily Mirror)



Патрис Эвра ведет переговоры с "Вест Хэмом". (Calciomercato)



"Торино" потребовал 50 млн. фунтов от "Арсенала" за нападающего Андреа Белотти. (The Sun)



"Ливерпуль" продаст защитника Тиагу Илори в "Рединг" за 3.75 млн. фунтов. (ESPN)



"Байер" готов отпустить нападающего Хавьера Эрнандеса за 21.4 млн. фунтов. Ранее зимой экс-игрока "Юнайтед" сватали в "Челси". (Bild)



"Стоук" собирается арендовать полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика. (The Sun)



Чтобы заполучить нападающего "Селтика" Муссу Дембеле, "Вест Хэму" придется выложить 30 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Вест Хэм" обратил внимание на нападающего "Саутгемптона" Шейна Лонга, оцениваемого в 12 млн. фунтов. (Goal)



Китайские клубы снова интересуются нападающим "Уотфорда" Одином Игало. (Sky Sports)



Нападающий Боян Кркич готов уйти из "Стоука" из-за отсутствия регулярной игровой практики. (Stoke Sentinel)



"Лестер" задумался о покупке вингера "Норвича" Робби Брэйди. (Sky Sports)



Другое



Алан Кертис был уволен из "Суонси" посредством текстового сообщения, однако сейчас валлийский клуб задумался о возвращении 62-летнего специалиста. (The Independent)



Полузащитнику "Сити" Самиру Насри грозит дисквалификация на четыре года от ВАДА за запрещенную для спортсменов медицинскую процедуру. (The Independent)



Аллан Ньом из "Вест Бромвича" и Жоэль Матип из "Ливерпуля" остались вне заявки сборной Камеруна для участия в Кубке Африки и поэтому не будут наказаны ФИФА. (The Guardian)



Нападающий Златан Ибрагимович был признан Игроком Месяца в "Юнайтед" по итогам декабря, опередив Генриха Мхитаряна. (Goal)



"Эвертон" заморозил цены на абонементы на следующий сезон. (Daily Mail)



Нападающий Габриэль Жезус, до сих пор не дебютировавший за "Манчестер Сити", пожаловался на английскую погоду. (Daily Mirror)



Нападающий "Челси" Диего Коста считает, что схлопотал бы четыре-пять матчей дисквалификации, если бы высказал все, что думает об английских рефери. (Onda Cero)



Суперзвезда "ЛА Лейкерс" из НБА Луол Денг хочет купить "Кристал Пэлас", хотя и более за "Арсенал". (Daily Star)



Перчатки, которые нападающий "Арсенала" Алексис Санчес бросил на газон после ничейного матча против "Борнмута", выставлены на eBay за 5 тыс. фунтов. (Sky Sports)



Китайское правительство пообещало притормозить свои клубы, "сжигающие деньги". (The Guardian)