"Челси" продолжает переговоры по Кесси

Франк Кесси "Челси" продолжает переговоры с "Аталантой" о приобретении полузащитника Франка Кесси, но сделку, возможно, придется отложить на лето.

Главный тренер "синих" Антонио Конте является большим поклонником Кесси, и еще в конце декабря стало известно, что лидеры Премьер-Лиги предложили 21 миллион фунтов за 20-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара.

И хотя это предложение было отклонено, "Челси" не оставляет попыток заполучить Франка. Проблема лишь в том, что "Аталанта" не желает расставаться со своей восходящей звездой посреди сезона и потому просит сейчас за Кесси 30-34 млн. фунтов.

Потеря Кесси сейчас стала бы большим ударом по "Аталанте", которая в этом сезоне стремиться пробиться в еврокубки. Поэтому, утверждает The Guardian, клубу со "Стэмфорд Бридж", возможно, придется запастись терпением до лета.

Добавим, что в этом сезоне Кесси, который прошлым летом был в шаге от перехода в "Сандерленд", провел 16 матчей и забил шесть голов. Это помогает "Аталанте" находиться на шестом месте в Серии А, в трех очках позади пятого "Наполи".


Метки Аталанта, Кесси, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2017 14:00

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  1. gusto 06.01.2017 14:18 # gusto
    Норм нигга, эсс стайл

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  2. largo-winch 06.01.2017 14:14 # largo-winch
    когда увидел лимасса

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  3. meshuggah 06.01.2017 14:09 # meshuggah
    эдакий куадрадо в2.0

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  4. shirokov15 06.01.2017 14:08 # shirokov15
    Нового Макелеле уже купили, пора бы и нового Эссьена.

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  5. vertigo-92 06.01.2017 14:06 # vertigo-92
    Епать обезьяна, как раз для мочеглотов)

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  6. maxvel 06.01.2017 14:02 # maxvel
    Оби микеля за 40 лямов, кееееек

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