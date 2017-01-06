"Челси" продолжает переговоры по Кесси
"Челси" продолжает переговоры с "Аталантой" о приобретении полузащитника Франка Кесси, но сделку, возможно, придется отложить на лето.
Главный тренер "синих" Антонио Конте является большим поклонником Кесси, и еще в конце декабря стало известно, что лидеры Премьер-Лиги предложили 21 миллион фунтов за 20-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара.
И хотя это предложение было отклонено, "Челси" не оставляет попыток заполучить Франка. Проблема лишь в том, что "Аталанта" не желает расставаться со своей восходящей звездой посреди сезона и потому просит сейчас за Кесси 30-34 млн. фунтов.
Потеря Кесси сейчас стала бы большим ударом по "Аталанте", которая в этом сезоне стремиться пробиться в еврокубки. Поэтому, утверждает The Guardian, клубу со "Стэмфорд Бридж", возможно, придется запастись терпением до лета.
Добавим, что в этом сезоне Кесси, который прошлым летом был в шаге от перехода в "Сандерленд", провел 16 матчей и забил шесть голов. Это помогает "Аталанте" находиться на шестом месте в Серии А, в трех очках позади пятого "Наполи".
06.01.2017 14:00
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