"Челси" продолжает переговоры по Кесси

"Челси" продолжает переговоры с "Аталантой" о приобретении полузащитника Франка Кесси, но сделку, возможно, придется отложить на лето.

Главный тренер "синих" Антонио Конте является большим поклонником Кесси, и еще в конце декабря стало известно, что лидеры Премьер-Лиги предложили 21 миллион фунтов за 20-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара.



И хотя это предложение было отклонено, "Челси" не оставляет попыток заполучить Франка. Проблема лишь в том, что "Аталанта" не желает расставаться со своей восходящей звездой посреди сезона и потому просит сейчас за Кесси 30-34 млн. фунтов.



Потеря Кесси сейчас стала бы большим ударом по "Аталанте", которая в этом сезоне стремиться пробиться в еврокубки. Поэтому, утверждает The Guardian, клубу со "Стэмфорд Бридж", возможно, придется запастись терпением до лета.



Добавим, что в этом сезоне Кесси, который прошлым летом был в шаге от перехода в "Сандерленд", провел 16 матчей и забил шесть голов. Это помогает "Аталанте" находиться на шестом месте в Серии А, в трех очках позади пятого "Наполи".