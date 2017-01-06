Венгер считает, что Санчес хочет остаться в "Арсенале"

Алексис Санчес Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер уверен, что нападающий Алексис Санчес хочет остаться на "Эмирейтс" и продлит свой контракт с "канонирами".

Как известно, действующий контракт чилийца с "Арсеналом" истекает уже по окончании следующего сезона. Судя по поведению Алексиса, его не устраивает нынешнее положение вещей, при котором партнеры по команде довольствуются только героической ничьей.

Однако Венгер уверен, что 27-летний нападающий хочет остаться в лондонским клубе и даже продлит свое соглашение. Арсен считает, что рано или поздно "Арсенал" достигнет компромисса с представителями Санчаса.

"Переговоры всегда начинаются и заканчиваются с разговора о деньгах. Но когда игроки хотят остаться, достичь согласия, как правило, гораздо легче".

"Что бы ни случилось, мы постараемся сохранить Алексиса и зайдем настолько далеко, насколько возможно. Санчес предан "Арсеналу" и хочет остаться. Я убежден, что мы найдем компромисс", - цитирует Венгера Goal.



Метки Арсенал, Венгер, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 06.01.2017 13:00

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  1. dimon70 06.01.2017 13:43 # dimon70
    Венгер счИтает,Санчес счЕтает.вся разница,но дыма без огня нет.

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  2. ru-premiership 06.01.2017 13:37 # ru-premiership
    только у скаузеров припекает от жены футболиста.

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  3. ccchelsea 06.01.2017 13:24 # ccchelsea
    Наивный глупец.Санчес уже небось в найковской кипе Сити гоняет.

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  4. yamateh 06.01.2017 13:19 # yamateh
    Го в Челси, будем оформлять АПЛ на изи.

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  5. glorfindel 06.01.2017 13:12 # glorfindel
    Только сам Санчес так не считает

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  6. electric 06.01.2017 13:11 # electric
    жене зае6ал ландан

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  7. sancho232 06.01.2017 13:04 # sancho232
    Надейся, Сеня, надейся

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  8. dautov 06.01.2017 13:03 # dautov
    ага, слышали уже это не раз

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