Венгер считает, что Санчес хочет остаться в "Арсенале"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер уверен, что нападающий Алексис Санчес хочет остаться на "Эмирейтс" и продлит свой контракт с "канонирами".
Как известно, действующий контракт чилийца с "Арсеналом" истекает уже по окончании следующего сезона. Судя по поведению Алексиса, его не устраивает нынешнее положение вещей, при котором партнеры по команде довольствуются только героической ничьей.
Однако Венгер уверен, что 27-летний нападающий хочет остаться в лондонским клубе и даже продлит свое соглашение. Арсен считает, что рано или поздно "Арсенал" достигнет компромисса с представителями Санчаса.
"Переговоры всегда начинаются и заканчиваются с разговора о деньгах. Но когда игроки хотят остаться, достичь согласия, как правило, гораздо легче".
"Что бы ни случилось, мы постараемся сохранить Алексиса и зайдем настолько далеко, насколько возможно. Санчес предан "Арсеналу" и хочет остаться. Я убежден, что мы найдем компромисс", - цитирует Венгера Goal.
06.01.2017 13:00
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Последние комментарии:
Венгер счИтает,Санчес счЕтает.вся разница,но дыма без огня нет.
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только у скаузеров припекает от жены футболиста.
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Наивный глупец.Санчес уже небось в найковской кипе Сити гоняет.
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Го в Челси, будем оформлять АПЛ на изи.
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Только сам Санчес так не считает
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жене зае6ал ландан
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Надейся, Сеня, надейся
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ага, слышали уже это не раз
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