Венгер считает, что Санчес хочет остаться в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер уверен, что нападающий Алексис Санчес хочет остаться на "Эмирейтс" и продлит свой контракт с "канонирами".

Как известно, действующий контракт чилийца с "Арсеналом" истекает уже по окончании следующего сезона. Судя по поведению Алексиса, его не устраивает нынешнее положение вещей, при котором партнеры по команде довольствуются только героической ничьей.



Однако Венгер уверен, что 27-летний нападающий хочет остаться в лондонским клубе и даже продлит свое соглашение. Арсен считает, что рано или поздно "Арсенал" достигнет компромисса с представителями Санчаса.



"Переговоры всегда начинаются и заканчиваются с разговора о деньгах. Но когда игроки хотят остаться, достичь согласия, как правило, гораздо легче".



"Что бы ни случилось, мы постараемся сохранить Алексиса и зайдем настолько далеко, насколько возможно. Санчес предан "Арсеналу" и хочет остаться. Я убежден, что мы найдем компромисс", - цитирует Венгера Goal.