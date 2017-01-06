Озил вернется на поле через неделю

Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил поборол болезнь и сможет вернуться на поле уже в следующие выходные.

Напомним, что два предыдущих матча - против "Кристал Пэлас" и "Борнмута" - "канониры" провели без своего ведущего плеймейкера, набрав четыре очка из шести возможных.



Все это время Месут отлеживался в лазарете из-за сразившего его гриппа. Болезнь удалось побороть только несколько дней назад, утверждает Goal.



По информации источника, уже накануне Озил занимался наравне с остальными партнерами по команде. Предстоящий матч Кубка Англии против "Престону" немцу, вероятно, придется пропустить, а вот в следующие выходные Месут сможет вернуться на поле.