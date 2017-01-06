Кто такой Марку Силва, новый главный тренер "Халла"?
39-летний португалец Марку Силва стал тем камикадзе, который решил принять на ближайшие полгода кажущийся безнадежным в этом сезоне "Халл". Кто же такой этот малоизвестный португалец из когорты "новых Моуриньо", и на что он рассчитывает, соглашаясь на сложную и неблагодарную работу по спасению утопающих "тигров"?
Когда в ноябре 2015 года Жозе Моуриньо проводил свои последние дни в "Челси" и готовился к поездке в Израиль для матча с "Маккаби" из Тель-Авива, ему задали вопрос об "Арсенале", которому предстояло решить сложную задачу — обязательно выиграть в Пирее у чемпиона Греции "Олимпиакоса".
"Арсенал" играет в группе, где менеджером "Олимпиакоса" работает мой юный друг. Для Малыша это фантастический поворот в карьере. Я буду честен — я хотел бы, чтобы "Олимпиакос" прошел "Арсенал", — сказал Жозе.
"Канониры" все же выиграли в Греции, "Олимпиакос" вылетел, а шесть месяцев спустя Малыш покинул Пирей по собственному желанию.
Вот этот Малыш и есть Марку Силва, принимающий кажущийся безнадежным "Халл Сити". Силва — смелый менеджер, который никогда не боялся сложных задач и во многом действительно похож на молодого Моуриньо — его футбольная карьера также незначительна, а тренировать Марку начала сразу после ее завершения в скромном "Эшториле".
Воспитанник академии "Белененсеша" Марку Силва провел свою карьеру в клубах, среди которых самым громким названием выделяется "Атлетико", но увы — португальский, а не испанский. Силва играл на позиции правого защитника в португальской трясине, сыграл всего девять матчей за "Риу Аве", числился в дубле "Браги", а больше всего времени провел в "Эшториле", где и начал свою карьеру тренера.
С "Эшторил Прайя" Марку Силва начинал как спортивный директор, но уже по ходу сезона заменил Винисиуса Эутропио на посту главного тренера и сразу же вывел команду в высший дивизион. Уже в первом сезоне в Примейре Силва финишировал с "Эшторилом" на пятом месте и завоевал путевку в Лигу Европы, а завершил свою работу тем, что установил рекорд клуба — в сезоне 2013/14 "Эшторил" стал четвертым.
Дальше смысла оставаться в "Эшториле" не было, и Силва принял приглашение "Спортинга", заменив там Леонарду Жардима, ушедшего в "Монако". Третье место в чемпионате и выигрыш Кубка Португалии — таков итог первого и единственного сезона Силвы в португальском топ-клубе. Через четыре дня после выигрыша трофея Силва был уволен за то, что отказался надеть клубный костюм на кубковый матч с "Визелой".
Несмотря на то, что Силву сравнивают с Моуриньо — речь тут идет скорее о его скороспелости, но не стилевой схожести. Марку Силва — поклонник атакующего футбола и схемы 4-3-3 с высокой линией обороны и постоянным давлением на защиту противника. У него неплохо получалось использовать эту тактику в "Эшториле", а в "Спортинге" Марку встретил таких талантливых молодых парней, как Вильям Карвалью и Жоау Мариу, и также старался поставить команде привлекательный футбол. Кубок Португалии стал первым трофеем для "Спортинга" за шесть лет.
Конечно же, смехотворная причина, который придумал импульсивный президент "Спортинга" Бруну Де Карвальо, была уловкой — руководитель "львов" решил потратить большие деньги на приглашение из "Бенфики" Жорже Жезуша и просто нашел юридическую зацепку, чтобы убрать Силву. Более того — выплачивая ему компенсацию, Карвальо прописал пункт о невозможности сотрудничества с конкурентами — "Порту" и "Бенфикой" без штрафных санкций.
Несмотря на то, что "Бенфика" как раз и хотела заменить Жезуша Силвой, да и "Порту" был не прочь пригласить перспективного тренера, к тому же — клиента одиозного суперагента Жорже Мендеша, выплачивать неустойку экономные португальские гранды не хотели, и у Силвы не было другого выхода, кроме как уехать заграницу — в "Олимпиакос".
Там он заменил своего соотечественника Витора Перейру, подписав контракт на два года, но отработал только один — несмотря на то, что Силва выиграл для "Оли" очередной чемпионский титул и неплохо выступил с командой в Лиге Чемпионов, обыграв на выезде "Арсенал", остаться на второй сезон в Пирее Силва не захотел.
Очевидно, что его целью была работа в Англии, и когда у "Вулверхэмптона" появились новые китайские владельцы, он был кандидатом на получение работы, но тогда руководство "волков" сделало ставку на Вальтера Дзенгу. Силва продолжал ждать подходящего шанса проявить себя, и теперь у него есть возможность засветиться сразу в Премьер-Лиге — пусть и в клубе, который считают безнадежным аутсайдером. Вероятно, Силва рассчитывает на то, что все понимают, за какую сложную работу он взялся, и даже локальные его успехи в "Халле" будут плюсом к его репутации.
С учетом сотрудничества с Жорже Мендешом, вариант при котором Марку Силва сейчас покажет себя, а в будущем примет другой клуб Премьер-Лиги, не исключен. "Халлу" же терять нечего, и экономные владельцы клуба согласились предоставить Силве площадку для презентации его способностей в английском футболе.
С каким же сложностями придется столкнуться в "Халле" Силве? Во-первых, проблемы клуба совсем не в неумелом управлении игроками на футбольном поле Майком Феланом, а в организационных неурядицах, которые привели к отставке Стива Брюса. Нынешний состав "Халла" как раз и отвечает месту, занимаемому в турнирной таблице, и вряд ли кто-то может сказать, что Майк Фелан не справлялся со своей работой категорически — он делал, что мог.
Фелан принимал клуб, в котором было только 13 здоровых игроков основного состава, и ему удалось мотивировать команду на старте сезона, когда "тигры" удивили всех несколькими победами. Если бы не те результаты — сейчас у "Халла" не было бы никаких шансов на выживание, так как большая часть набранных "тиграми" очков (семь из 13) — это первые четыре тура. Вероятно, сейчас руководство также рассчитывает на эмоциональную встряску и эффект нового менеджера, не планируя вкидывать большие деньги в усиление состава.
К сожалению, Майку Фелану не удалось выгодно вложить те средства, который скрепя сердце семейство Алламов все же выделило на закупки в последние дни летнего трансферного окна. 13 миллионов на Райана Мейсона выглядят одним из худших вложений лета. Парочка бывших подопечных Фелана по "Манчестер Юнайтед" Уэйр — Кин не заиграла, аренда Мбокани стала провалом, а Дэвид Маршалл не выглядит сильнее в рамке ворот, чем Элдин Якупович.
Все, что было хорошего в этом сезоне у "Халла", связано с игрой Роберта Снодграсса и именно его левая нога — единственная причина того, что у "тигров" все еще есть какие-то шансы спастись в этом сезоне. После восстановления от травмы колена шотландец показывает выдающийся футбол в этом сезоне, но роль локомотива "Халла" ему не очень нравится в условиях, когда руководство клуба не оказывает никакой помощи.
Сейчас по контракту Снодграсса с "Халлом" осталось всего шесть месяцев, и если Абель Эрнандес, Джейк Ливермор, Майкл Доусон, Гарри Магуайр и Эндрю Робертсон без особого энтузиазма все же продлили свои трудовые соглашения, Снодграсс не спешит этого делать. "Нет даже попытки начать переговоры, это не лучшее отношение. Я должен спросить председателя, что же происходит с клубом". Эти слова лидера команды, вероятно, будут обращены и к новому менеджеру, чей английский не идеален. Снодграсс вырос в рабочем районе Глазго и не терпит, когда из него пытаются сделать дурака. Потому не исключено, что он все же покинет команду уже зимой — предложений хватает, и особым рвением тут выделяется "Ньюкасл", уже забравший к себе летом Мохамеда Диаме из "Халла".
Очевидно, что Алламы желают продать клуб и заниматься его развитием не намерены, но поиски новых инвесторов зашли в тупик, и это главный деструктивный фактор в нынешней ситуации. Потенциальные покупатели были летом, когда клубом интересовался американец Питер Грив и китайцы, и какие-то вещи, приближавшие сделку совершались. Но в итоге "Халл" так и остался в руках Алламов, и сейчас уже никто не захочет платить запрашиваемую египтянами сумму до тех пор, пока клуб не вылетит или же совершит чудо и сохранит прописку.
Кроме всего прочего, у руководства клуба есть немало проблем во взаимоотношениях с болельщиками. В Халле и так всегда были проблемы с посещаемостью, а тут Ассем Аллам, вероятно, в отместку за то, что фаны выступили против переименования клуба в "Халл Сити Тайгерс", отменил льготы для детей и пенсионеров. Дошло до того, что местный бизнесмен Джон Оксли заплатил 2500 фунтов, чтобы стать спонсором игры с "Кристал Пэлас" и использовал свое право доступа на поле до начала игры, чтобы развернуть баннер "Верните, льготы, Алламы!"
Понятно, что в таких условиях никто не бросит камень в Марку Силву, если у того не получится спасти "Халл" — клуб выглядит обреченным, и главные виновники предполагаемого провала уже названы. В то же время для самого Силвы даже несколько побед станут моментом славы, а опыт, полученный в борьбе за выживание, в любом случае пригодится. Силва действительно выглядит небесталанным специалистом и то, что он оказался готов сменить комфортное пребывание в Греции на самоубийственную работу в "Халле" говорит о тяге к интересным приключениям.
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
06.01.2017 11:00
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Последние комментарии:
Угадайте клуб?
Болелы казахи
Владелец русский
Тренер мошенник, покупал матчи
Игроки любят друг друга
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Удачи чуваку!
Не каждый захочет возглавить такую помойку, да и еще в зоне вылета.
Видать рискованный паря, а судьба и удача таких любят!
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интересно сколько получит Бабарита за статейку. Рубас наверное максимум
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Довольно интересно было почитать. Удачи, Марко
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ноунэйм.
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Полезная статья для болельщиков Халла на фапле
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