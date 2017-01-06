"Эвертон" продал права на переименование своей тренировочной базы Усманову

Второй крупнейший акционер "Арсенала" Алишер Усманов стал титульным спонсором тренировочной базы "Эвертона".

Напомним, в феврале прошлого года Мошири избавился от своей доли в "Арсенале", продав ее своему давнему другу и бизнес-партнеру Усманову, а затем за 87.5 миллионов фунтов приобрел 49.9% акций мерсисайдского клуба.



В то же время Фарад остается председателем совета директоров компании USM Holdings, которую он вместе с Усмановым основал в 2012 году. Сейчас Фарад использовал эти связи, чтобы заключить выгодный контракт для своего клуба, над развитием которого он активно работает.



Как сообщает The Guardian, в ближайшие пять лет "ириски" получат от USM Holdings 75 млн. фунтов, а в обмен на это переименуют свою тренировочную базу в "USM Финч Фарм" и предоставят своему новому партнеру некоторые рекламные площади на стадионе "Гудисон Парк".



Добавим, что USM Holdings объединяет целый ряд бизнес-активов Усманова, включая "Металлоинвест", "Мегафон" и Mail.Ru Group. Алишер является фактическим хозяином и крупнейшим акционером USM, тогда как Мошири, по последним данным, принадлежит 10% акций холдинга.