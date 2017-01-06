Джо Оби Микел уехал в Китай

Полузащитник Джон Оби Микел стал вторым игроком, которого "Челси" вслед за Оскаром выгодно продал в Китай в это трансферное окно. 29-летний нигериец нашел пристанище в клубе "Тяньцзинь Теда".

Микел выступал за "синих" с 2006 года, однако прошлым летом он по собственной инициативе прервал предсезонную подготовку и отправился на Олимпийские игры выступать за сборную Нигерии, чем совершенно испортил отношения с клубом и выпал из планов тренера Антонио Конте.



Так и не сыграв ни одного матча в этом сезоне, теперь Джон покидает "Стэмфорд Бридж". И хотя сделка еще не подтверждена официально, китайские медиа уже распространили фотографию Микела с представителем "Тяньцзинь Теда", презентующим нигерийцу футболку клуба.



По информации Daily Mail, Микел заключил с китайским клубом контракт на три года и теперь будет получать 140 тысяч фунтов в неделю, что значительно больше тех 85 тыс. фунтов, которые ему платили в "Челси".



Ранее зимой Микел вел переговоры с "Валенсией", "Марселем" и "Интером", но никто из этих клубов не смог предложить ему столь же выгодные условия, как и китайцы.