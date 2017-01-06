Джо Оби Микел уехал в Китай

Джо Оби Микел Полузащитник Джон Оби Микел стал вторым игроком, которого "Челси" вслед за Оскаром выгодно продал в Китай в это трансферное окно. 29-летний нигериец нашел пристанище в клубе "Тяньцзинь Теда".

Микел выступал за "синих" с 2006 года, однако прошлым летом он по собственной инициативе прервал предсезонную подготовку и отправился на Олимпийские игры выступать за сборную Нигерии, чем совершенно испортил отношения с клубом и выпал из планов тренера Антонио Конте.

Так и не сыграв ни одного матча в этом сезоне, теперь Джон покидает "Стэмфорд Бридж". И хотя сделка еще не подтверждена официально, китайские медиа уже распространили фотографию Микела с представителем "Тяньцзинь Теда", презентующим нигерийцу футболку клуба.

По информации Daily Mail, Микел заключил с китайским клубом контракт на три года и теперь будет получать 140 тысяч фунтов в неделю, что значительно больше тех 85 тыс. фунтов, которые ему платили в "Челси".

Ранее зимой Микел вел переговоры с "Валенсией", "Марселем" и "Интером", но никто из этих клубов не смог предложить ему столь же выгодные условия, как и китайцы.


Метки Микел, Тяньцзинь Теда, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2017 09:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 06.01.2017 09:09 # largo-winch
    победитель, вдохновитель и скромняшка. прощай, Джон Оби.

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  2. infamous 06.01.2017 09:07 # infamous
    Мог бы усилить Арсенал

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  3. kipeloff89 06.01.2017 09:07 # kipeloff89
    Лидер. Опорник. Легенда.

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  4. chelsea88 06.01.2017 09:03 # chelsea88
    Наконец-то он свалил.

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