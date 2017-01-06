Лучшие голы Премьер-Лиги в декабре (ВИДЕО)

Лучшие голы месяца в Премьер-Лиге Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в декабре.


Метки видео, лучшие голы, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2017 08:00

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Последние комментарии:




  1. mercys8 06.01.2017 08:07 # mercys8
    слабенько кроме Хендрика и Мхитаряна выделить не кого

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  2. jerry-maguire 06.01.2017 08:05 # jerry-maguire
    Думаю рейтинг примерно такой:
    1) Мхитарян
    2) Правая нога Мхитаряна
    3) Жало мхитаряно
    4) шашлык Мхитаряна

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  3. largo-winch 06.01.2017 08:05 # largo-winch
    BBC не толерантные.

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