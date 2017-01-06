Лучшие голы Премьер-Лиги в декабре (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в декабре.
06.01.2017 08:00
Просмотров: 252
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в декабре.
06.01.2017 08:00
Просмотров: 252
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Последние комментарии:
слабенько кроме Хендрика и Мхитаряна выделить не кого
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Думаю рейтинг примерно такой:
1) Мхитарян
2) Правая нога Мхитаряна
3) Жало мхитаряно
4) шашлык Мхитаряна
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BBC не толерантные.
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