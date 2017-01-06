Диего Коста: "Мы с Педро любим друг друга"

Нападающий "Челси" Диего Коста призвал не раздувать инцидент, случившийся во время проигранного матча против "Тоттенхэма", когда он прямо на поле повздорил со своим партнером по команде Педро.

В среду вечером "синие" впервые с 24 сентября потеряли очки в Премьер-Лиге, уступив "шпорам" со счетом 2:0. В игре команды Антонио Конте сквозила нервозность, что нашло отражение в инциденте между Костой и Педро.



Партнеры не только по клубу, но и по сборной Испании более минуты выясняли отношения друг с другом после неудачной попытки Педро открыться под передачу товарища. Однако Диего уверяет, что случившееся не стоит и выеденного яйца.



"Ничего не случилось. У нас отличное взаимопонимание друг с другом. Если у вас доверительные и близкие отношения с партнером по команде, это нормально, когда такие вещи происходят. Это был просто игровой момент, вот и все. Ничего не было".



"Я сказал ему: "Ты должен был пойти туда, почему ты не пошел?" Он ответил: "Я пошел". Я сказал, что он этого не сделал. Вот и все. Педро мой брат, и мы любим друг друга", — сообщил Коста IBTimes.



