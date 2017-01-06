Диего Коста: "Мы с Педро любим друг друга"

Педро и Диего Коста Нападающий "Челси" Диего Коста призвал не раздувать инцидент, случившийся во время проигранного матча против "Тоттенхэма", когда он прямо на поле повздорил со своим партнером по команде Педро.

В среду вечером "синие" впервые с 24 сентября потеряли очки в Премьер-Лиге, уступив "шпорам" со счетом 2:0. В игре команды Антонио Конте сквозила нервозность, что нашло отражение в инциденте между Костой и Педро.

Партнеры не только по клубу, но и по сборной Испании более минуты выясняли отношения друг с другом после неудачной попытки Педро открыться под передачу товарища. Однако Диего уверяет, что случившееся не стоит и выеденного яйца.

"Ничего не случилось. У нас отличное взаимопонимание друг с другом. Если у вас доверительные и близкие отношения с партнером по команде, это нормально, когда такие вещи происходят. Это был просто игровой момент, вот и все. Ничего не было".

"Я сказал ему: "Ты должен был пойти туда, почему ты не пошел?" Он ответил: "Я пошел". Я сказал, что он этого не сделал. Вот и все. Педро мой брат, и мы любим друг друга", — сообщил Коста IBTimes.


Метки видео, Коста, Педро, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2017 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1190

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  1. chelsea-69 06.01.2017 08:08 # chelsea-69
    Светка, выходи!

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  2. deemonn 06.01.2017 08:01 # deemonn
    "более минуты выясняли отношения.."

    Длительность видео 0:45. WTF?

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  3. second005 06.01.2017 07:54 # second005
    Педро мой брат, и мы любим друг друга", — сообщил Коста -------только истинный гг, может придать этому предложению особый смысл

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  4. bezon 06.01.2017 07:38 # bezon
    Эх, сейчас быть пенсом и перекинуть стрелу, мол пиха перепутал Челси с арсеналом...

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  5. mixmaster 06.01.2017 07:31 # mixmaster
    типикал гейпенсы, кеек

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  6. largo-winch 06.01.2017 07:21 # largo-winch
    до сих пор не выучил английский походу

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  7. infamous 06.01.2017 07:11 # infamous
    Миха случайно перепутал игроков Арсенала с Челси

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  8. herrera-21 06.01.2017 07:09 # herrera-21
    Заголовок соответствует уровню сайта

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  9. mrcredo 06.01.2017 07:01 # mrcredo
    ахахах))) Миха мооожееек!

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