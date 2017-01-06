"Вест Хэм" предложил 20 миллионов фунтов за Муссу Дембеле

"Вест Хэм" выдвинул предложение в 20 миллионов фунтов о покупке нападающего "Селтика" Муссы Дембеле.

Дембеле прибыл в Глазго лишь прошлым летом, однако его впечатляющая игра за "кельтов" в первой половине этого сезона, особенно в Лиге Чемпионов, привлекла самое серьезное внимание европейских грандов.



Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс неоднократно говорил, что не сможет удержать 20-летнего француза в клубе надолго, но при этом всякий раз исключал продажу Муссы в зимнее трансферное окно.



Однако "Вест Хэм" все-таки решил проверить слова Роджерса на прочность и сейчас выдвинул свое предложение насчет Муссы, сообщает Evening Standard.



Добавим, что ранее в январе "молотобойцы" также предложили 6 миллионов "Сандерленду" за Джермейна Дефо и 8 миллионов фунтов "Брентфорду" за Скотта Хогана, но в обоих случаях получили отказ. Скорее всего, аналогичный ответ последует и от "Селтика", который оценивает своего бомбардира в гораздо большую сумму, нежели 20 млн.