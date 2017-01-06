Рияд Махрез признан Игроком Года в Африке

Алжирский вингер "Лестера" Рияд Махрез был признан лучшим футболистом Африки по итогам 2016 года.

Рияд выдающимся образом провел прошлый сезон, забив 17 голов и отдав 10 результативных передач в 37 матчах, что помогло "лисам" финишировать во главе Премьер-Лиги. За свои успехи Махрез был признан Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).



А сейчас 25-летний Махрез получил признание и на родном континенте. В четверг вечером Африканская конфедерация футбола объявила результаты голосования на Игрока Года, и первое место досталось как раз Рияду (361 голос), который в борьбе за награду опередил ганского нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга (313) и сенегальского вингера "Ливерпуля" Садио Мане (186).



"Это огромная честь для меня, я счастлив и доволен. Я благодарен всем своим партнерам по "Лестеру" и сборной Алжира. Я посвящаю эту награду своей семье и всем тем, кто поддерживает меня каждый день", — цитирует Махреза The Telegraph.



Добавим, что в Англию отправились и две других награды. Нигерийцы Алекс Ивоби из "Арсенала" и Келечи Ихеаначо из "Манчестер Сити" были признаны Молодым Игроком Года и Самым Многообещающим Талантом Года в Африке, соответственно.