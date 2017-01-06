Компани надеется не лишиться своего места в заявке "Сити" на Лигу Чемпионов

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани близится к своему возвращению в строй и надеется убедить тренера Хосепа Гвардиолу не исключать его из заявки на Лиги Чемпионов.

В этом сезоне Премьер-Лиги 30-летний центральный защитник провел лишь три матча, все три раза сыграв менее тайма. Бесконечные травмы стали настоящим кошмаром для Венсана, который никак не может подтвердить Гвардиоле свой статус одного из лучших защитников мира.



В данный момент Компани завершает свое восстановление после очередного повреждения — на сей раз связок колена. Как стало известно Manchester Evening News, изначальной целью физиотерапевтов "Сити" было подготовить Венсана к матчу Кубка Англии против "Вест Хэма" в пятницу, но этому не суждено сбыться. Тем не менее, бельгиец твердо настроен проявить себя в этом месяце.



"Сейчас он уже приступил к тренировкам, но завтра не сыграет", — сообщил Гвардиола на пресс-конференции в четверг.



Компани чрезвычайно важно вернуться выступлениям за "Сити" в январе, чтобы убедить Гвардиолу не искать ему замену на трансферном рынке и не лишиться возможности сыграть в плей-офф Лиги Чемпионов.