Мошири хочет вывести "Эвертон" в элиту английского футбола

Фарад Мошири Хозяин "Эвертона" Фарад Мошири заявил, что хочет вывести свой клуб в элиту английского футбола.

Накануне Мошири впервые выступил на ежегодном собрании акционеров "ирисок" после приобретения 49.9% ценных бумаг мерсисайдского клуба. По словам Фарада, до сих пор "Эвертону" удавалось держаться близко к элите, но теперь он хочет сделать шаг вперед, став часть этой самой элиты.

"Золотой стандарт — это твое положение в Премьер-Лиге. Именно исходя из этого будут судить о том, насколько конкурентоспособен "Эвертон". У нас есть возможности, чтобы утвердиться в элите, и мы сделаем все, что в наших силах".

"Биллу (Кенрайту, президенту клуба) и предыдущим тренерам удавалось держать клуб близко к элите. Сейчас мы стремимся обеспечить устойчивость, нам нужна устойчивая база, чтобы войти в элиту. Это требует время, но мы целеустремленны, и за этим мы здесь", — цитирует Мошири Sky Sports.

Добавим, что недавно Мошири полностью ликвидировал долг "Эвертона" в размере 80 миллионов фунтов. Кроме того, на собрании акционеров Фарад и его коллеги подтвердили, что "ириски" продолжают активно работать над проектом нового стадиона.


Метки Мошири, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2017 22:00

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  1. kiran-gibbs 05.01.2017 22:47 # kiran-gibbs
    6 место и порядок

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  2. manutd-20champ 05.01.2017 22:36 # manutd-20champ
    чего они ему дали, что он такой счастливый...

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  3. wengerrrro 05.01.2017 22:13 # wengerrrro
    клоп тоже хочет и че

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