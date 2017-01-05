Мошири хочет вывести "Эвертон" в элиту английского футбола

Хозяин "Эвертона" Фарад Мошири заявил, что хочет вывести свой клуб в элиту английского футбола.

Накануне Мошири впервые выступил на ежегодном собрании акционеров "ирисок" после приобретения 49.9% ценных бумаг мерсисайдского клуба. По словам Фарада, до сих пор "Эвертону" удавалось держаться близко к элите, но теперь он хочет сделать шаг вперед, став часть этой самой элиты.



"Золотой стандарт — это твое положение в Премьер-Лиге. Именно исходя из этого будут судить о том, насколько конкурентоспособен "Эвертон". У нас есть возможности, чтобы утвердиться в элите, и мы сделаем все, что в наших силах".



"Биллу (Кенрайту, президенту клуба) и предыдущим тренерам удавалось держать клуб близко к элите. Сейчас мы стремимся обеспечить устойчивость, нам нужна устойчивая база, чтобы войти в элиту. Это требует время, но мы целеустремленны, и за этим мы здесь", — цитирует Мошири Sky Sports.



Добавим, что недавно Мошири полностью ликвидировал долг "Эвертона" в размере 80 миллионов фунтов. Кроме того, на собрании акционеров Фарад и его коллеги подтвердили, что "ириски" продолжают активно работать над проектом нового стадиона.