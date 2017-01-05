FA отклонила апелляцию "Борнмута" на удаление Фрэнсиса

Майкл Оливер и Саймон Фрэнсис FA оставила в силе красную карточку защитника "Борнмута" Саймона Фрэнсиса, показанную в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" во вторник вечером.

Напомним, 31-летний Фрэнсис оставил свою команду вдесятером на 82-й минуте, когда "вишенок" еще сохраняли перевес в один гол. Вдесятером "Борнмуту" не удалось удержать победный счет — 3:3.

Свою карточку Саймон схлопотал за грубый фол на полузащитнике "канониров" Аароне Рэмси, однако после матча главный тренер "Борнмута" Эдди Хау назвал решение рефери Майкла Оливера чересчур строгим.

"Вишенки" даже подали апелляцию на удаление своего капитана, но Ассоциация отклонила этот протест. Таким образом, Фрэнсис будет дисквалифицирован на три матча — противостояние с "Миллуоллом" в Кубке Лиги и встречи с "Халлом" и "Уотфордом" в Премьер-Лиге.


Метки FA, Арсенал, Борнмут, видео, дисквалификации, Оливер, Премьер-Лига, рефери, Фрэнсис

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2017 21:15

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  1. helicopter 05.01.2017 21:41 # helicopter
    Признать 3 красные неверными в одном туре это уж слишком длч ФА

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  2. liverfun 05.01.2017 21:37 # liverfun
    фол похож на фол фернандиньо, но там не отменили карточку, здесь тоже самое. хотя нарушения максимум на желтую тянут. чет в этом сезоне за всякую поеботу кк раздают легко, а за прыжки двумя ногами ничего

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  3. insomniac 05.01.2017 21:19 # insomniac
    вот это ФА обдолбалась

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