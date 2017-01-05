FA отклонила апелляцию "Борнмута" на удаление Фрэнсиса

FA оставила в силе красную карточку защитника "Борнмута" Саймона Фрэнсиса, показанную в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" во вторник вечером.

Напомним, 31-летний Фрэнсис оставил свою команду вдесятером на 82-й минуте, когда "вишенок" еще сохраняли перевес в один гол. Вдесятером "Борнмуту" не удалось удержать победный счет — 3:3.



Свою карточку Саймон схлопотал за грубый фол на полузащитнике "канониров" Аароне Рэмси, однако после матча главный тренер "Борнмута" Эдди Хау назвал решение рефери Майкла Оливера чересчур строгим.



"Вишенки" даже подали апелляцию на удаление своего капитана, но Ассоциация отклонила этот протест. Таким образом, Фрэнсис будет дисквалифицирован на три матча — противостояние с "Миллуоллом" в Кубке Лиги и встречи с "Халлом" и "Уотфордом" в Премьер-Лиге.



