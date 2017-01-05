Гвардиола счастлив в "Сити" и не думает о пенсии

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пояснил свои недавние комментарии по поводу того, что его тренерская карьера близится к своему завершению.

Интервью экс-тренера "Барселоны" и "Баварии" телеканалу NBC наделало немало шуму — Гвардиола прямо заявил, что не планирует тренировать до старости и уже начал прощаться с футболом.

"Я проведу в Манчестере три следующих сезона, а, возможно, больше, но я приближаюсь к завершению своей тренерской карьеры. Я уверен насчет этого. Я не буду оставаться на скамейке до 60-65 лет. Я чувствую, что процесс моего прощания уже начался", — сообщил тогда Гвардиола.

Общаясь с прессой перед матчем 3-го раунда Кубка Англии против "Вест Хэма" в пятницу, Гвардиола объяснил свои слова, заверив, что любит свою работу.

"В том интервью я лишь сказал, что не буду тренировать в 60 лет. Но, парни, мне 45. Я не собираюсь на пенсию через два-три года. Я люблю свою работу, и я в превосходном месте, чтобы делать свою работу, особенно здесь в Англии. Я счастлив в "Манчестер Сити", и я благодарен за приглашение сюда и возможность работать здесь".

"Я хочу заняться чем-нибудь другим в своей жизни. Я начал играть в футбол, когда был очень молод. Вся моя карьера прошла на поле. Я хочу заняться чем-нибудь другим, но не в следующие три, четыре, пять, шесть, семь лет. Я сказал, что не буду тренировать в 60-65 лет, но я не помышляю о завершении карьеры", — цитирует Гваридолу Sky Sports.

Также Гвардиола уточнил свои слова насчет отсутствия у "Сити" истории наподобие некоторых европейских грандов, что тоже было воспринято общественностью довольно негативно.

"Когда я говорил о сравнении наших титулов и истории с "Манчестер Юнайтед", "Ливерпулем", "Барселоной" и "Реалом", то мы действительно уступаем в этом отношении указанным клубам. Если люди это не понимают, мне жаль".

"За последние четыре-пять лет "Манчестер Сити" был одним из самых быстрорастущих клубов в мире. Возможно, ПСЖ и "Сити" — лучшие в плане достигнутого прогресса. "Сити" стал сильной командой. Но в плане лишь трофеев и побед в Лиге Чемпионов, мы уступаем тем клубам", — добавил Гвардиола.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 570

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverfun 05.01.2017 21:38 # liverfun
    как бы не сломала его тупая английская пресса, адекватные и правильные вещи всегда говорит.

    (ответить)

  2. chelsea88 05.01.2017 21:37 # chelsea88
    Не думает о Челси.

    (ответить)

  3. charlton 05.01.2017 21:23 # charlton
    Пеп унижает всех, нехило у фапловчан на него бомбит

    (ответить)

  4. dautov 05.01.2017 21:14 # dautov
    Халенная счка, не люблю его как чела... Провалится!

    (ответить)

  5. slash-lfc 05.01.2017 21:07 # slash-lfc
    лысый поплыл, не привык сталкиваться с трудностями.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: