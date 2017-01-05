Гвардиола счастлив в "Сити" и не думает о пенсии

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пояснил свои недавние комментарии по поводу того, что его тренерская карьера близится к своему завершению.

Интервью экс-тренера "Барселоны" и "Баварии" телеканалу NBC наделало немало шуму — Гвардиола прямо заявил, что не планирует тренировать до старости и уже начал прощаться с футболом.



"Я проведу в Манчестере три следующих сезона, а, возможно, больше, но я приближаюсь к завершению своей тренерской карьеры. Я уверен насчет этого. Я не буду оставаться на скамейке до 60-65 лет. Я чувствую, что процесс моего прощания уже начался", — сообщил тогда Гвардиола.



Общаясь с прессой перед матчем 3-го раунда Кубка Англии против "Вест Хэма" в пятницу, Гвардиола объяснил свои слова, заверив, что любит свою работу.



"В том интервью я лишь сказал, что не буду тренировать в 60 лет. Но, парни, мне 45. Я не собираюсь на пенсию через два-три года. Я люблю свою работу, и я в превосходном месте, чтобы делать свою работу, особенно здесь в Англии. Я счастлив в "Манчестер Сити", и я благодарен за приглашение сюда и возможность работать здесь".



"Я хочу заняться чем-нибудь другим в своей жизни. Я начал играть в футбол, когда был очень молод. Вся моя карьера прошла на поле. Я хочу заняться чем-нибудь другим, но не в следующие три, четыре, пять, шесть, семь лет. Я сказал, что не буду тренировать в 60-65 лет, но я не помышляю о завершении карьеры", — цитирует Гваридолу Sky Sports.



Также Гвардиола уточнил свои слова насчет отсутствия у "Сити" истории наподобие некоторых европейских грандов, что тоже было воспринято общественностью довольно негативно.



"Когда я говорил о сравнении наших титулов и истории с "Манчестер Юнайтед", "Ливерпулем", "Барселоной" и "Реалом", то мы действительно уступаем в этом отношении указанным клубам. Если люди это не понимают, мне жаль".



"За последние четыре-пять лет "Манчестер Сити" был одним из самых быстрорастущих клубов в мире. Возможно, ПСЖ и "Сити" — лучшие в плане достигнутого прогресса. "Сити" стал сильной командой. Но в плане лишь трофеев и побед в Лиге Чемпионов, мы уступаем тем клубам", — добавил Гвардиола.