Конте не откажется от 3-4-3
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что не видит причин отказываться от схемы 3-4-3, которая принесла "синим" лидерство в Премьер-Лиге.
Накануне на "Уайт Харт Лэйн" подопечные Конте прервали свою внушительную серию из 13 побед подряд в Премьер-Лиге, уступив "Тоттенхэму" со счетом 2:0.
После матча журналисты попытались выяснить у Антонио, собирается ли он менять тактическую схему, благодаря которой "Челси" преодолел свои проблемы на старте сезона и вырвался на вершину. В ответ итальянец лишь возмутился.
"Мы обрели хороший баланс благодаря этой схеме и продолжим ее использовать. Вообще очень странно, что вы даже задаете такой вопрос, ведь с этой расстановкой мы одержали 13 побед подряд. Думаю, у наших соперников гораздо больше причин для смены тактики", - цитирует Конте Daily Mirror.
05.01.2017 20:00
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раньше колбасники кричали - Клопп топ и затихли
щас пенсы кукарекают про Конте и ......
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ладно там по ходу матча перейти на игру в три заща, но чтобы всегда так играть, хз прокатит ли... у ЛВГ не получилось, тоже начинал с такой схемой
это у макаронников в сериале канает
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дирижер оркестра пенсионеров успокаивает, типа-это не больно(один раз...., ну вы поняли короче)
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КОНТИЩЕ - ТОПИЩЕ - ГРАФИЩЕ - ЧУДОВИЩЕ. ГЕНИЙШЕ
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Думаю все равно будет спад в игре, но фавориты 100%
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