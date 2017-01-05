Конте не откажется от 3-4-3

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что не видит причин отказываться от схемы 3-4-3, которая принесла "синим" лидерство в Премьер-Лиге.

Накануне на "Уайт Харт Лэйн" подопечные Конте прервали свою внушительную серию из 13 побед подряд в Премьер-Лиге, уступив "Тоттенхэму" со счетом 2:0.

После матча журналисты попытались выяснить у Антонио, собирается ли он менять тактическую схему, благодаря которой "Челси" преодолел свои проблемы на старте сезона и вырвался на вершину. В ответ итальянец лишь возмутился.

"Мы обрели хороший баланс благодаря этой схеме и продолжим ее использовать. Вообще очень странно, что вы даже задаете такой вопрос, ведь с этой расстановкой мы одержали 13 побед подряд. Думаю, у наших соперников гораздо больше причин для смены тактики", - цитирует Конте Daily Mirror.



Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 05.01.2017 20:00

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  1. fc-man-un-1878 05.01.2017 20:09 # fc-man-un-1878
    раньше колбасники кричали - Клопп топ и затихли
    щас пенсы кукарекают про Конте и ......

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  2. mancunia-planet 05.01.2017 20:06 # mancunia-planet
    ладно там по ходу матча перейти на игру в три заща, но чтобы всегда так играть, хз прокатит ли... у ЛВГ не получилось, тоже начинал с такой схемой
    это у макаронников в сериале канает

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  3. manutd-20champ 05.01.2017 20:06 # manutd-20champ
    дирижер оркестра пенсионеров успокаивает, типа-это не больно(один раз...., ну вы поняли короче)

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  4. wmrpkvhzeflbrmo 05.01.2017 20:04 # wmrpkvhzeflbrmo
    КОНТИЩЕ - ТОПИЩЕ - ГРАФИЩЕ - ЧУДОВИЩЕ. ГЕНИЙШЕ

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  5. dautov 05.01.2017 20:01 # dautov
    Думаю все равно будет спад в игре, но фавориты 100%

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