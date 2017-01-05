Конте не откажется от 3-4-3

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что не видит причин отказываться от схемы 3-4-3, которая принесла "синим" лидерство в Премьер-Лиге.

Накануне на "Уайт Харт Лэйн" подопечные Конте прервали свою внушительную серию из 13 побед подряд в Премьер-Лиге, уступив "Тоттенхэму" со счетом 2:0.



После матча журналисты попытались выяснить у Антонио, собирается ли он менять тактическую схему, благодаря которой "Челси" преодолел свои проблемы на старте сезона и вырвался на вершину. В ответ итальянец лишь возмутился.



"Мы обрели хороший баланс благодаря этой схеме и продолжим ее использовать. Вообще очень странно, что вы даже задаете такой вопрос, ведь с этой расстановкой мы одержали 13 побед подряд. Думаю, у наших соперников гораздо больше причин для смены тактики", - цитирует Конте Daily Mirror.