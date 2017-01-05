Жозе Фонте попросил "Саутгемптон" о трансфере

"Саутгемптон" официально подтвердил, что капитан команды Жозе Фонте подал прошение о трансфере.

Как известно, у чемпиона Европы в составе сборной Португалии остается 18 месяцев по действующему контракту. По собственному признанию Жозе, "святые" не предлагали ему продлить свое пребывание на "Сент Мэри".



Спортивный директор "Саутгемптона" Лес Рид, общаясь с BBC, выразил собственную точку зрения на эту ситуацию, не исключив расставание с 33-летним защитником в этом месяце.



"У него было несколько возможностей улучшить свою ситуацию с контрактом. Он предпочел не делать этого. Он дал четко понять, что хотел бы рассмотреть варианты для трансфера. Ситуация на данный момент такова, что Жозе хочет покинуть клуб. Он официально попросил о трансфере".



"То, что мы предлагали Жозе, было, на мой взгляд, весьма выгоднее тех условий, на которых он подписал свой контракт в октябре 2015. Шесть месяцев спустя мы выразили готовность улучшить и продлить этот контракт. Он отверг возможность увеличить свою зарплату, как и отверг возможность добавить еще один год к своему контракту", — сообщил Рид.



Также Рид поведал, что у "Саутгемптона" пока нет предложений по Фонте, которого прошлым летом активно сватали в "Манчестер Юнайтед".