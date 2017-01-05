Венгер: "Санчес в порядке"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не обеспокоен поведением своего нападающего Алексиса Санчеса после ничейного матча против "Борнмута".

Сегодня утром издание The Telegraph сообщило, что 28-летний чилиец был мрачнее тучи после матча на "Виталити Стэдиум" и даже не разговаривал ни с кем из своих партнеров по команде в раздевалке. Однако Венгер не видит в этом какой-либо проблемы и понимает чувства своего подопечного.



"Что меня здесь должно удивлять? Ты хочешь побеждать в матчах, а когда ты не побеждаешь, ты несчастлив — это нормально. Как он себя вел в раздевалке после матча? Все было в порядке".



"Эта та страсть, которую ты и хочешь видеть. Без страсти в Премьер-Лиге невозможно отыграться, если после 70 минут ты уступаешь три гола. В первую очередь стоит сказать, что это исключительное событие, такое случается нечасто в Премьер-Лиге. Требуется нечто особенное, и как раз это и произошло. Мы хотели выиграть матч, но мы не смогли этого сделать, поэтому все мы разочарованы. Конечно, он в порядке", — цитирует Венгера Evening Standard.



По слухам, одной из причин недовольства Санчеса стало бурное празднование некоторыми его партнерами своего третьего гола — особенно со стороны отличившегося Оливье Жиру, который несколько раз постарался в прыжке изобразить скорпиона. В этом плане Венгер соглашается, что его соотечественник переборщил.



"Конечно, я хотел, чтобы он продолжал игру. Я понимаю обе стороны конфликта, потому что при счете 3:0 внутри игроки ощущают, словно уже проиграли, однако ты все равно хочешь, чтобы парни взяли мяч и понесли его в центр поля", — добавил Венгер.



