Семь вещей, что мы узнали в 20-м туре

В 20-м туре Премьер-Лиги половина команд лидирующей группы допустили осечку, а, например, "Халл" не только проиграл, но и лишился тренера. Разберем внимательнее прошедшие матчи.





Фелан больше не тренер "Халла"



В игре "тигров" случались позитивные моменты — и только несколько дней назад мы говорили о том, как здорово себя проявили атакующие футболисты в противостоянии с "Эвертоном". Качеством и желанием был отмечен также первый тайм поединка "Халла" на поле "Вест Бромвича", выигранный подопечными Майка Фелана со счетом 1:0. После перерыва аутсайдеры, тем не менее, капитулировали, а сам поединок в итоге стал последним для Фелана, бывшего помощника Стива Брюса, только три месяца назад взявшего на себя полноценную роль менеджера.



За этот период "Халл" выиграл всего один матч, потому решение сложно назвать неоправданным. В чем-то неожиданным, да. Фелана редко критиковали болельщики, он пользовался уважением игроков, а проблемы "тигров" были прогнозируемыми еще до старта сезона. Желание продать клуб семьей Алламов и недостаток кадрового усиления были причиной, по которой Брюс попрощался с "Кей-Си". Этот недостаток поддержки также не вдохновлял Фелана, который даже сомневался в том, стоит ли брать на себя полноценные обязанности.



Сам Эхаб Аллам, ныне руководящий структурой, увидел во всем этом недостаток амбиций со стороны тренера. Фелан смирился с необходимостью бороться за выживание из-за условий, и правление такое настроение тренера не вдохновляло. Возможно, "Халлу" с его возможностями и вправду нужно чудо, но бывший ассистент Алекса Фергюсона на него (как казалось) не настраивался. Понять такой ход на старте работы трансферного окна можно, но довольно странно выглядит выбор сменщика Фелана, которым станет 39-летний португалец Марку Силва. Новый менеджер почти не говорит по-английски, а его прежний тренерский опыт связан только с Грецией и родной страной.



Усталость взяла верх над "Ливерпулем"



Юрген Клопп всегда в числе первых менеджеров, желающих пожаловаться на условия праздничного календаря в Премьер-Лиге. Понятно, почему немец был так встревожен еще летом. Темп, в котором проводит матчи его "Ливерпуль", требует полноценного восстановления игроков, а сам календарь приготовил "красным" неприятный сюрприз. Игру с "Сандерлендом" они проводили менее чем через двое суток после встречи с "Манчестер Сити", выигранной на своем поле.



И усталость действительно взяла верх над второй командой чемпионата. Это сказалось как на концентрации защитников, так и на мобильности атакующей линии. "Ливерпуль" заработал всего лишь очко, а менеджер "Сандерленда" справедливо напомнил Клоппу об обидных комментариях, которые тот сделал после первой встречи этих команд. Тогда немец назвал "черных котов" "самой оборонительной командой, с которой ему приходилось встречаться". Подопечные Мойеса показали способность атаковать, а также неплохо реабилитировались перед болельщиками после безвольного поражения от "Бернли" в последний день прошлого года.



Гвардиола подвержен истерикам



"Манчестер Сити" выиграл домашнюю встречу у "Бернли", проведя большую ее часть в меньшинстве. В то же время менеджер "горожан" Пеп Гвардиола не выглядел удовлетворенным человеком. В послематчевом интервью каталонец явно был недоволен не только работой арбитра, но и всем английским футболом, который в лице журналиста постоянно ставит под сомнение качество его команды.



Комментарии по поводу бесспорного удаления Фернандиньо звучали, как минимум, странно. Был ли фол на Клаудио Браво в момент гола "Бернли"? Этот вопрос можно считать спорным, но Гвардиола все равно говорил глобально, явно находясь на грани эмоционального срыва. Бывшему тренеру "Барселоны" по-прежнему сложно привыкнуть к высокой конкуренции английского чемпионата, а также нежеланию средних коллективов расступаться перед "Сити" только из-за умения манкунианцев контролировать мяч. У Гвардиолы есть достаточно времени, чтобы отдохнуть и вернуться к борьбе в Премьер-Лиге с новыми силами. В конце концов, наставнику "Сити" вообще стоит взглянуть на ситуацию под другим углом. Да, английским чемпионат конкурентный, но это также не позволяет считать семь очков отставания от лидеров приговором.



У "Саутгемптона" заметный спад



Занимая десятую строчку, "святые" не находятся в критическом положении. Ничто не заставляет руководство паниковать, но на этом отрезке сезона можно честно признать, что француз Клод Пюэль не сделал того, что удавалось его предшественникам. "Саутгемптон" не смог сходу сделать шаг вперед, и по ходу этого сезона демонстрирует нестабильные результаты.



Можно сказать, что "святые" даже играют отрезками. Кадровые проблемы сказываются, но ничто не предвещало для "Саутгемптона" подобных проблем в праздничный период. 18 декабря они эффектно обыграли в дерби "Борнмут", но после этого потерпели сразу три поражения. Два из них случились дома, два были разгромными. "Эвертон" разобрался с командой Пюэля без всяких проблем, указав на то, что та нуждается в отдыхе, как никто другой.



Ибрагимович продолжает отвечать критикам



Карьера шведского нападающего, по факту, построена на желании отвечать тем, кто сомневается в его таланте, и в 35 лет Златан сохраняет прежний юношеский задор в борьбе с недоброжелателями. "Способен ли он в таком возрасте выдержать темп английского чемпионата?" Этот вопрос звучал постоянно после перехода Ибрагимовича в "Манчестер Юнайтед", и уже в январе можно сказать, что футболист без всяких вопросов выиграл борьбу у скептиков. Его гол в ворота "Вест Хэма" стал 13-м в чемпионате, а это уже больше, чем забил любой из игроков "Манчестер Юнайтед" за всю предыдущую кампанию.



Поразительно и то, сколько сил находит футболист такого возраста. Ибрагимович играет без замен, и его последнее достижение — не столько гол, сколько преодоление условного барьера игры в праздники. Златан никогда прежде не играл три матча в течение нескольких дней, но задача оказалась для него внешне простой даже в 35. Гол в ворота "Мидлсбро" был отменен, но уже с "Вест Хэмом" швед снова записал на свой счет точный удар, отыграв 90 минут. Офсайд здесь не столь важен, сколько факт гола и та работа, которую Ибрагимович выполнял по ходу матча. В конце концов, боковой арбитр также мог на мгновение ослепнуть от эффекта, производимого легендарным нападающим.



"Арсеналу" не стоит гордиться камбэком



После встречи на "Виталити Стэдиум" Арсен Венгер указывал на позитивные моменты. Действительно, его команде удалось отыграть три мяча в течение последних двадцати минут. Бесспорно, "Борнмут" — коллектив непростой, и всего несколько дней назад обратная история здесь произошла с "Ливерпулем". У "канониров" определенно было больше причин для удовлетворения, чем у команды Юргена Клоппа.



При всем этом, история вторничного поединка — эта вообще история "Арсенала" и его чемпионских амбиций в последние годы. Момент абсолютного провала, заставляющего болельщиков в процессе отвернуться от собственной команды. За ним следует яркий камбэк, который заметно поднимает настроение, но также заставляет забыть о том, какой была первоначальная цель лондонцев. Она была большей — естественно, в игре с "Борнмутом" "канониры" планировали взять три очка.



И во всем этом особенно показательна реакция Алексиса Санчеса. Пока некоторые игроки переживали эйфорию от вырванной ничьей, лучший футболиста "Арсенала" в этом сезоне бросал перчатки на газон и выказывал полное недовольство тем, как провела этот поединок команда. Неудивительно, что об уходе Санчеса говорят все чаще. В "Арсенале" он — человек, который не желает довольствоваться малым, следуя все по тому же пути, который был в миниатюре проиллюстрирован на игре с "Борнмутом".



"Челси" не установит абсолютный рекорд



Команда Антонио Конте находилась в шаге от исторического достижения — 14-й подряд победы в течение одного чемпионата в высшем дивизионе. "Синим" оставалось сделать один шаг, но он был самым сложным из всех — пожалуй, трудно было найти более неудобного соперника, чем "Тоттенхэм", да еще и на "Уайт Харт Лэйн". "Шпоры" были близки к тому, чтобы взять очки на "Стэмфорд Бридж" в первом круге, они находятся в великолепной форме, а также не имеют ни одного поражения на своем поле.



Ожидания оправдались: "Тоттенхэм" снова здорово проявил себя в большой игре. Оба тренера поставили не только на схему с тремя защитниками, но и на общий прагматизм, не позволивший игре превратиться в настоящее зрелище. "Шпоры" при этом проявили чуть больше агрессии и выжали максимум из минимума, воспользовавшись моментами слабости в обороне "Челси". Две потрясающих передачи Кристиана Эриксена и два потрясающих удара головой Деле Алле прервали серию "Челси", а также развернули интригу на вершине таблицы. По большому счету, в число претендентов на титул сейчас можно вписать сразу шесть коллективов.



Иван Громиков специально для FAPL.ru