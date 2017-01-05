"Астон Вилла" арендовала Сэма Джонстона
"Манчестер Юнайтед" отправил своего третьего голкипера Сэма Джонстона в аренду в клуб Чемпионшипа "Астон Виллу".
В этом сезоне 23-летний Джонстон не сыграл ни минуты за команду Жозе Моуриньо, выполняя роль дублера для Давида Де Хеа и Серхио Агуэро. Однако на "Олд Траффорд" высоко ценят своего воспитанника и понимают, что тому нужна практика.
Направлением для очередной командировки Джонстона из Манчестера стала "Астон Вилла", главным тренером которой является экс-защитник "красных дьяволов" Стив Брюс. Арендное соглашение рассчитано до конца этого сезона.
"Я по-настоящему рад присоединиться к "Астон Вилле" — это огромный клуб. Я в восхищении. "Астон Вилла" проявила ко мне интерес, и я немедленно согласился перейти сюда. От таких предложений не отказываются", — сообщил Джонстон.
05.01.2017 17:25
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Астон вилла позорники не дышат даже в ЧШ
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Серхио Агуэро, теперь у нас вратарь?? Михайло, харош бухать
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...выполняя роль дублера для Давида Де Хеа и Серхио Агуэро
Праздник продолжается.
Just mihajlo things
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