"Астон Вилла" арендовала Сэма Джонстона

Сэм Джонстон "Манчестер Юнайтед" отправил своего третьего голкипера Сэма Джонстона в аренду в клуб Чемпионшипа "Астон Виллу".

В этом сезоне 23-летний Джонстон не сыграл ни минуты за команду Жозе Моуриньо, выполняя роль дублера для Давида Де Хеа и Серхио Агуэро. Однако на "Олд Траффорд" высоко ценят своего воспитанника и понимают, что тому нужна практика.

Направлением для очередной командировки Джонстона из Манчестера стала "Астон Вилла", главным тренером которой является экс-защитник "красных дьяволов" Стив Брюс. Арендное соглашение рассчитано до конца этого сезона.

"Я по-настоящему рад присоединиться к "Астон Вилле" — это огромный клуб. Я в восхищении. "Астон Вилла" проявила ко мне интерес, и я немедленно согласился перейти сюда. От таких предложений не отказываются", — сообщил Джонстон.


Метки аренда, Астон Вилла, Джонстон, Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2017 17:25

Количество просмотров Просмотров: 387

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  1. kiran-gibbs 05.01.2017 18:09 # kiran-gibbs
    Астон вилла позорники не дышат даже в ЧШ

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  2. second005 05.01.2017 18:04 # second005
    Серхио Агуэро, теперь у нас вратарь?? Михайло, харош бухать

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  3. herrera-21 05.01.2017 17:31 # herrera-21
    ...выполняя роль дублера для Давида Де Хеа и Серхио Агуэро

    Праздник продолжается.
    Just mihajlo things

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