"Эвертон" купил Адемолу Лукмана

Адемола Лукман "Эвертон" открыл зимнюю трансферную кампанию покупкой одного из ярчайших молодых игроков Англии нападающего Адемолы Лукмана из "Чарльтона" за 11 миллионов фунтов.

Лукман присоединился к академии "Чарльтона" летом 2014, а уже в ноябре 2015 — за пару недель до своего 18-летия — дебютировал за первую команду. Адемола сполна воспользовался своим шансом и вскоре закрепился в основе, завершив тот сезон, обернувшийся вылетом "эддикс" из Чемпионшипа, с пятью голами.

В этом сезоне 19-летний Лукман продолжил свое развитие, став ключевым игроком "Чарльтона" в Лиге Один и забив уже семь голов. Своими успехами Адемола обратил на себя внимание "Эвертона", который поспешил оформить сделку с возобновлением трансферного окна.

Сегодня игрок юношеской сборной Англии заключил с мерсисайдским клубом контракт на четыре с половиной года и получил 31-й номер.

"Замечательно ощущать себя игроком "Эвертона". Как только я услышал об интересе "Эвертона", то сразу же понял, что это будет правильное место для меня. "Эвертон" обладает богатой историей, а также меня привлекла персона тренера", — сообщил Лукман.


Метки видео, Лукман, трансферы, Чарльтон, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2017 17:10

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Последние комментарии:




  1. liverfun 05.01.2017 17:35 # liverfun
    вроде по нарезке неплох. своей игрой так и говорит: посмотри, мужик, как играю

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  2. karnivool 05.01.2017 17:13 # karnivool
    хотели купить брата лукаку а нашли лукмана! красавы!

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  3. largo-winch 05.01.2017 17:12 # largo-winch
    успехов
    в какой позиции играет то??

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