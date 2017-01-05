"Эвертон" купил Адемолу Лукмана
"Эвертон" открыл зимнюю трансферную кампанию покупкой одного из ярчайших молодых игроков Англии нападающего Адемолы Лукмана из "Чарльтона" за 11 миллионов фунтов.
Лукман присоединился к академии "Чарльтона" летом 2014, а уже в ноябре 2015 — за пару недель до своего 18-летия — дебютировал за первую команду. Адемола сполна воспользовался своим шансом и вскоре закрепился в основе, завершив тот сезон, обернувшийся вылетом "эддикс" из Чемпионшипа, с пятью голами.
В этом сезоне 19-летний Лукман продолжил свое развитие, став ключевым игроком "Чарльтона" в Лиге Один и забив уже семь голов. Своими успехами Адемола обратил на себя внимание "Эвертона", который поспешил оформить сделку с возобновлением трансферного окна.
Сегодня игрок юношеской сборной Англии заключил с мерсисайдским клубом контракт на четыре с половиной года и получил 31-й номер.
"Замечательно ощущать себя игроком "Эвертона". Как только я услышал об интересе "Эвертона", то сразу же понял, что это будет правильное место для меня. "Эвертон" обладает богатой историей, а также меня привлекла персона тренера", — сообщил Лукман.
05.01.2017 17:10
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Последние комментарии:
вроде по нарезке неплох. своей игрой так и говорит: посмотри, мужик, как играю
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хотели купить брата лукаку а нашли лукмана! красавы!
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успехов
в какой позиции играет то??
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