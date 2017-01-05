"Эвертон" купил Адемолу Лукмана

"Эвертон" открыл зимнюю трансферную кампанию покупкой одного из ярчайших молодых игроков Англии нападающего Адемолы Лукмана из "Чарльтона" за 11 миллионов фунтов.

Лукман присоединился к академии "Чарльтона" летом 2014, а уже в ноябре 2015 — за пару недель до своего 18-летия — дебютировал за первую команду. Адемола сполна воспользовался своим шансом и вскоре закрепился в основе, завершив тот сезон, обернувшийся вылетом "эддикс" из Чемпионшипа, с пятью голами.



В этом сезоне 19-летний Лукман продолжил свое развитие, став ключевым игроком "Чарльтона" в Лиге Один и забив уже семь голов. Своими успехами Адемола обратил на себя внимание "Эвертона", который поспешил оформить сделку с возобновлением трансферного окна.



Сегодня игрок юношеской сборной Англии заключил с мерсисайдским клубом контракт на четыре с половиной года и получил 31-й номер.



"Замечательно ощущать себя игроком "Эвертона". Как только я услышал об интересе "Эвертона", то сразу же понял, что это будет правильное место для меня. "Эвертон" обладает богатой историей, а также меня привлекла персона тренера", — сообщил Лукман.



