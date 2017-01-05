Марку Силва возглавил "Халл"
"Халл" официально подтвердил назначение Марку Силвы на пост главного тренера. Контракт с португальским специалистом рассчитан до конца текущего сезона.
Напомним, ранее на текущей неделе "тигры" попрощались с Майклом Феланом, который в августе был признан Тренером Месяца в Премьер-Лиге, но с тех пор одержал еще лишь одну победу. Бывший ассистент сэра Алекса Фергюсона оставил "Халл" на последнем месте в таблице.
Замена Фелану отыскалась очень быстро. Клуб с "Кей-Си", которому по большому счету уже нечего терять, решил рискнуть, назначив 39-летнего Силву, которого на родине сравнивают с Жозе Моуриньо и Андре Виллаш-Боашем.
Свою тренерскую карьеру Силва начинал в "Эшториле", в котором, к слову, в 2011 году завершил игровую карьеру. Затем Марку завоевал первый для "Спортинга" трофей за семь последних лет (Кубок Португалии), а в прошлом сезоне выиграл чемпионат Греции с "Олимпиакосом", также отпраздновав победу над "Арсеналом" в Лиге Чемпионов.
"Марку — молодой тренер, который произвел на нас впечатление своей философией и тренерским стилем. У него замечательный послужной список, и это отличное назначение для выполнения нашей задачи по сохранению прописки в Премьер-Лиге. Марку пригласит свой собственный штаб, с которым он и добился своих успехов".
"Мы уже трудимся бок о бок с Марку и его штабом для обеспечения ряда ключевых приобретений в это окно", — сообщил вице-президент "Халла" Эхаб Аллам.
05.01.2017 16:40
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Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com
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прощайте тигры
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На Марка Руффало похож. Удачи.
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сейчас тигры рванут,как кошки
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Надо был ссуцкого назначить.
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Вылет с последнего места
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