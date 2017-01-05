Марку Силва возглавил "Халл"

Марку Силва "Халл" официально подтвердил назначение Марку Силвы на пост главного тренера. Контракт с португальским специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, ранее на текущей неделе "тигры" попрощались с Майклом Феланом, который в августе был признан Тренером Месяца в Премьер-Лиге, но с тех пор одержал еще лишь одну победу. Бывший ассистент сэра Алекса Фергюсона оставил "Халл" на последнем месте в таблице.

Замена Фелану отыскалась очень быстро. Клуб с "Кей-Си", которому по большому счету уже нечего терять, решил рискнуть, назначив 39-летнего Силву, которого на родине сравнивают с Жозе Моуриньо и Андре Виллаш-Боашем.

Свою тренерскую карьеру Силва начинал в "Эшториле", в котором, к слову, в 2011 году завершил игровую карьеру. Затем Марку завоевал первый для "Спортинга" трофей за семь последних лет (Кубок Португалии), а в прошлом сезоне выиграл чемпионат Греции с "Олимпиакосом", также отпраздновав победу над "Арсеналом" в Лиге Чемпионов.

"Марку — молодой тренер, который произвел на нас впечатление своей философией и тренерским стилем. У него замечательный послужной список, и это отличное назначение для выполнения нашей задачи по сохранению прописки в Премьер-Лиге. Марку пригласит свой собственный штаб, с которым он и добился своих успехов".

"Мы уже трудимся бок о бок с Марку и его штабом для обеспечения ряда ключевых приобретений в это окно", — сообщил вице-президент "Халла" Эхаб Аллам.


Метки Силва, тренеры, Халл

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2017 16:40

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  1. dsg34hgh 05.01.2017 17:09 # dsg34hgh
    Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com

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  2. largo-winch 05.01.2017 17:05 # largo-winch
    прощайте тигры

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  3. yamateh 05.01.2017 16:59 # yamateh
    На Марка Руффало похож. Удачи.

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  4. dimon70 05.01.2017 16:49 # dimon70
    сейчас тигры рванут,как кошки

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  5. ruschelsea 05.01.2017 16:44 # ruschelsea
    Надо был ссуцкого назначить.

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  6. civilsin 05.01.2017 16:43 # civilsin
    Вылет с последнего места

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