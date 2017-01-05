Хамес Родригес подтвердил, что не перейдет в "Челси"

Хамес Родригес Плеймейкер мадридского "Реала" Хамес Родригес окончательно развеял сомнения относительно своего будущего, подтвердив, что останется на "Сантьяго Бернабеу".

После выгодной продажи бразильца Оскара в "Шанхай СИПГ" лидеры Премьер-Лиги планировали направить вырученные средства на приобретение 25-летнего Родригеса.

Сам колумбиец ранее намекал, что может откликнуться на предложение "синих". Родригеса не устраивал дефицит игровой практики в "Реале", потому он выразил готовность рассмотреть альтернативные варианты продолжения карьеры.

Однако новогодние праздники окончательно разубедили Хамеса покидать Мадрид. Накануне Родригес отличился голом в поединке с "Севильей", после чего заверил: переходить в "Челси" он не собирается.

"Каждый игрок хочет выходить на поле, но со мной все в порядке. Нам всем приходится проходить непростые времена, но теперь наступил новый год и у меня появились новые мечты. Я остаюсь в "Реале", - цитирует Хамеса Daily Mirror.



Метки Реал, Родригес, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 05.01.2017 16:00

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  1. dsg34hgh 05.01.2017 17:10 # dsg34hgh
    Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com

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  2. vertigo-92 05.01.2017 17:05 # vertigo-92
    После вчерашнего мочеиспускания на пенсов, решил не вступать в клуб любителей урины)

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  3. mixmaster 05.01.2017 16:56 # mixmaster
    кто еще не писял на глиномесов-пенсов?

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  4. largo-winch 05.01.2017 16:55 # largo-winch
    кто это*?

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  5. dimon70 05.01.2017 16:52 # dimon70
    да уж чувак

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  6. ruschelsea 05.01.2017 16:45 # ruschelsea
    Придёт летом. Ничего страшного.

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  7. breadpeat 05.01.2017 16:37 # breadpeat
    Ну пойдет к Бибиличу вместо Пайета ...

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  8. zheka000000 05.01.2017 16:27 # zheka000000
    не нужен был

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  9. kiran-gibbs 05.01.2017 16:13 # kiran-gibbs
    Жаль ,

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  10. karandash 05.01.2017 16:12 # karandash
    плотно так поссал на пинсов

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  11. division 05.01.2017 16:11 # division
    Так и не смог вырасти в топ-игрока, остался одноневкой. Калиф на час нам не нужен, лучше Санчеса у глиномесов заберем.

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  12. wmrpkvhzeflbrmo 05.01.2017 16:04 # wmrpkvhzeflbrmo
    Отлично. За распиаренное агентом и Сми деревцо платить столько денег - мюразм. К тому же схеме Пенсов - не подходит. Доволен Эменало. Неужели научились с умом тратить деньги. Ура!

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  13. mane 05.01.2017 16:02 # mane
    неделя морального уничижения пинсов

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