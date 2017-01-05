Хамес Родригес подтвердил, что не перейдет в "Челси"
Плеймейкер мадридского "Реала" Хамес Родригес окончательно развеял сомнения относительно своего будущего, подтвердив, что останется на "Сантьяго Бернабеу".
После выгодной продажи бразильца Оскара в "Шанхай СИПГ" лидеры Премьер-Лиги планировали направить вырученные средства на приобретение 25-летнего Родригеса.
Сам колумбиец ранее намекал, что может откликнуться на предложение "синих". Родригеса не устраивал дефицит игровой практики в "Реале", потому он выразил готовность рассмотреть альтернативные варианты продолжения карьеры.
Однако новогодние праздники окончательно разубедили Хамеса покидать Мадрид. Накануне Родригес отличился голом в поединке с "Севильей", после чего заверил: переходить в "Челси" он не собирается.
"Каждый игрок хочет выходить на поле, но со мной все в порядке. Нам всем приходится проходить непростые времена, но теперь наступил новый год и у меня появились новые мечты. Я остаюсь в "Реале", - цитирует Хамеса Daily Mirror.
05.01.2017 16:00
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Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com
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После вчерашнего мочеиспускания на пенсов, решил не вступать в клуб любителей урины)
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кто еще не писял на глиномесов-пенсов?
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кто это*?
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да уж чувак
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Придёт летом. Ничего страшного.
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Ну пойдет к Бибиличу вместо Пайета ...
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не нужен был
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Жаль ,
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плотно так поссал на пинсов
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Так и не смог вырасти в топ-игрока, остался одноневкой. Калиф на час нам не нужен, лучше Санчеса у глиномесов заберем.
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Отлично. За распиаренное агентом и Сми деревцо платить столько денег - мюразм. К тому же схеме Пенсов - не подходит. Доволен Эменало. Неужели научились с умом тратить деньги. Ура!
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неделя морального уничижения пинсов
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