Хамес Родригес подтвердил, что не перейдет в "Челси"

Плеймейкер мадридского "Реала" Хамес Родригес окончательно развеял сомнения относительно своего будущего, подтвердив, что останется на "Сантьяго Бернабеу".

После выгодной продажи бразильца Оскара в "Шанхай СИПГ" лидеры Премьер-Лиги планировали направить вырученные средства на приобретение 25-летнего Родригеса.



Сам колумбиец ранее намекал, что может откликнуться на предложение "синих". Родригеса не устраивал дефицит игровой практики в "Реале", потому он выразил готовность рассмотреть альтернативные варианты продолжения карьеры.



Однако новогодние праздники окончательно разубедили Хамеса покидать Мадрид. Накануне Родригес отличился голом в поединке с "Севильей", после чего заверил: переходить в "Челси" он не собирается.



"Каждый игрок хочет выходить на поле, но со мной все в порядке. Нам всем приходится проходить непростые времена, но теперь наступил новый год и у меня появились новые мечты. Я остаюсь в "Реале", - цитирует Хамеса Daily Mirror.