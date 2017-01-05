Де Хеа не хочет снова становиться лучшим игроком МЮ

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа надеется, что награда лучшему игроку команды в этом сезоне достанется полевому футболисту.

После неудачного старта своей карьеры в Англии Давид обжился на "Олд Траффорд" и уже трижды признавался лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" по итогам сезона.



Отчасти такое внимание к Де Хеа связано с неубедительной игрой остальной команды в предыдущие годы. Давид надеется, что на этот раз ценный приз достанется полевому игроку, что засвидетельствует общий прогресс МЮ.



"Я предпочел бы, чтобы эту награду выиграл нападающий или кто-то ещё. В таком случае это будет означать, что в целом команда играет хорошо и забивает голы. Для меня идеальная игра, когда я не касаюсь мяча, а мы побеждаем со счетом 3:0 или 4:0".



"Думаю, в этом году наша оборона не позволяет соперникам создавать много моментов у наших ворот, мы постоянно сосредоточены и больше общаемся между собой во время игры. В этом году я больше устаю ментально, чем физически", - сообщил Де Хеа United Review.