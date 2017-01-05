Де Хеа не хочет снова становиться лучшим игроком МЮ
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа надеется, что награда лучшему игроку команды в этом сезоне достанется полевому футболисту.
После неудачного старта своей карьеры в Англии Давид обжился на "Олд Траффорд" и уже трижды признавался лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" по итогам сезона.
Отчасти такое внимание к Де Хеа связано с неубедительной игрой остальной команды в предыдущие годы. Давид надеется, что на этот раз ценный приз достанется полевому игроку, что засвидетельствует общий прогресс МЮ.
"Я предпочел бы, чтобы эту награду выиграл нападающий или кто-то ещё. В таком случае это будет означать, что в целом команда играет хорошо и забивает голы. Для меня идеальная игра, когда я не касаюсь мяча, а мы побеждаем со счетом 3:0 или 4:0".
"Думаю, в этом году наша оборона не позволяет соперникам создавать много моментов у наших ворот, мы постоянно сосредоточены и больше общаемся между собой во время игры. В этом году я больше устаю ментально, чем физически", - сообщил Де Хеа United Review.
05.01.2017 15:00
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Последние комментарии:
Лучший кипер в АПЛ. И один из лучших в мире.
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Иными словами: "Для меня идеальная работа, когда я не работаю". Ясно-понятно :)
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Так себешный кипер. Не дотягивает до уровня куртойса, чеха, льориса и шмейхеля.
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Видать в отличии от Санчеса ему нравится каждый год играть в ле.
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Интересно, останется ли он летом, если опять закончат сезон вне четверки.
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как же повезло Юнайтед с ним
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Ибра одной ногой уже с этой наградой
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