Светская хроника за четверг

Рикарду Перейра может перейти в "Арсенал". "Манчестер Сити" отпустит Александра Коларова. Патрис Эвра хочет вернуться в "Манчестер Юнайтед", а Джермейн Дефо — в "Вест Хэм". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Арсенал" может предложить 20 миллионов фунтов за вингера "Порту" Рикарду Перейру, который также способен сыграть крайнего защитника. (Daily Star)



"Манчестер Юнайтед" хочет пригласить полузащитника "Марселя" Лассану Диарра на место уходящего из клуба Моргана Шнайдерлена. (The Sun)



Защитник "Ювентуса" Патрис Эвра хочет вернуться в "Юнайтед". (Daily Mirror)



"Манчестер Сити" готов потратиться на покупку полузащитника в январе. (Goal)



"Сити" планирует расстаться с защитником Александром Коларовым по окончании сезона. (The Sun)



Владелец "Челси" Роман Абрамович отверг предложение китайского клуба о покупке нападающего Диего Косты за 80 млн. фунтов. (Tuttomercatoweb)



"Челси" раздумывает над предложением по Тьемуэ Бакайоко из "Монако" и продолжает переговоры о покупке Франка Кесси из "Аталанты". (Daily Mail)



"Челси" отзовет нападающего Патрик Бэмфорда из аренды в "Бернли", чтобы подыскать новый клуб для своего талантливого игрока. (ESPN)



"Челси" может отправить полузащитника Рубена Лофтус-Чика в аренду в "Брайтон". (Evening Standard)



"Галатасарай" готовит предложение для опального защитника "Ливерпуля" Мамаду Сако. (AMK)



"Рединг" из Чемпионшипа хочет арендовать защитника "Ливерпуля" Тиагу Илори. (Daily Mail)



"Эвертон" нацелится на защитника "Мидлсбро" Бена Гибсона, если не сможет купить Виргила Ван Дейка из "Саутгемптона". (Daily Mirror)



"Саутгемптон" заинтересован в нападающем "Наполи" Маноло Габбиадини, оцениваемом в 17 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Марсель" может использовать Диарра как приманку, чтобы заполучить полузащитника "Вест Хэма" Димитри Пайе. (L'Equipe)



Нападающий "Сандерленда" Джермейн Дефо хочет вернуться в свой бывший клуб "Вест Хэм". (The Sun)



Предложение "Вест Хэма" в 10 млн. фунтов о покупке нападающего "Брентфорда" Скотта Хогана было отклонено. (Daily Mirror)



"Бернли" хочет отказаться от аренды защитника "Ливерпуля" Джона Фланагана. (Liverpool Echo)



"Лестер" не отпустит нападающего Леонардо Ульоа в январе, несмотря на интерес к 30-летнему бельгийцу со стороны "Вест Бромвича" и "Халла". (The Sun)



"Стоук" продлит контракт с 35-летним нападающим Питером Краучем. (The Telegraph)



Бывший полузащитник "Юнайтед" Равель Моррисон поддерживает форму с "Уиганом", надеясь подыскать себе клуб в январе. (ESPN)



"Норвич" надеется выручить 12 млн. фунтов за вингера Робби Брэйди, на которого претендуют сразу шесть клубов. (Daily Mirror)



Другое



Алану Кертису не нашлось места в тренерском штабе Пола Клемента в "Суонси". (BBC)



"Эвертон" близок к заключению 5-летнего контракта с техническим спонсором стоимостью 75 млн. фунтов. (Liverpool Echo)



Бывший тренер сборной Англии Фабио Капелло уверен, что в будущем Хосеп Гвардиола вернется в "Барселону" в качестве президента. (Marca)



Четыре из пяти последних красных карточек "Вест Хэма" были отменены с помощью апелляций. (Daily Mail)



Футбольный клуб "Хитчин Таун" расторг контракт со своим игроком, который в Твиттере оскорбил полузащитника "Борнмута" Харри Артера по поводу его мертворожденной дочери. (The Sun)