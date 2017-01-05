Депай оказался не по карману "Ницце"
Лидирующая во Франции "Ницца" отказалась от варианта с переходом в клуб опального вингера "Манчестер Юнайтед" Мемфиса Депая.
Перед открытием зимнего трансферного окна главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо подчеркнул, что больше не рассчитывает на Депая, потому 22-летний голландец волен сменить клуб.
Помимо "Эвертона", в услугах Мемфиса была заинтересована "Ницца", где ныне выступает экс-нападающий "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" Марио Балотелли. Однако позволить себе Депая лидеры Лиги 1 не смогли.
"Мы рассматривали его кандидатуру, как и многие другие клубы, но сделка выходит за грани наших возможностей. "Манчестер Юнайтед" заплатил за Депая большие деньги, поэтому теперь они хотят отбить эти средства. Для нас это не представляется возможным", - сообщил президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривье радиостанции RMC.
05.01.2017 13:00
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Последние комментарии:
Балотелли продать
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Полный провал трансфер этого паренька , скорей бы продать и забыть что он у нас играл .
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ну или на крайняк Венгерычу, может в их гей клубе Депай наведет порядок
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нахаляву сплавьте это дно
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