Депай оказался не по карману "Ницце"

Лидирующая во Франции "Ницца" отказалась от варианта с переходом в клуб опального вингера "Манчестер Юнайтед" Мемфиса Депая.

Перед открытием зимнего трансферного окна главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо подчеркнул, что больше не рассчитывает на Депая, потому 22-летний голландец волен сменить клуб.



Помимо "Эвертона", в услугах Мемфиса была заинтересована "Ницца", где ныне выступает экс-нападающий "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" Марио Балотелли. Однако позволить себе Депая лидеры Лиги 1 не смогли.



"Мы рассматривали его кандидатуру, как и многие другие клубы, но сделка выходит за грани наших возможностей. "Манчестер Юнайтед" заплатил за Депая большие деньги, поэтому теперь они хотят отбить эти средства. Для нас это не представляется возможным", - сообщил президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривье радиостанции RMC.