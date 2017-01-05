Депай оказался не по карману "Ницце"

Мемфис Депай Лидирующая во Франции "Ницца" отказалась от варианта с переходом в клуб опального вингера "Манчестер Юнайтед" Мемфиса Депая.

Перед открытием зимнего трансферного окна главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо подчеркнул, что больше не рассчитывает на Депая, потому 22-летний голландец волен сменить клуб.

Помимо "Эвертона", в услугах Мемфиса была заинтересована "Ницца", где ныне выступает экс-нападающий "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" Марио Балотелли. Однако позволить себе Депая лидеры Лиги 1 не смогли.

"Мы рассматривали его кандидатуру, как и многие другие клубы, но сделка выходит за грани наших возможностей. "Манчестер Юнайтед" заплатил за Депая большие деньги, поэтому теперь они хотят отбить эти средства. Для нас это не представляется возможным", - сообщил президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривье радиостанции RMC.



Метки Депай, Манчестер Юнайтед, Ницца

Автор foxmcfc   

Дата 05.01.2017 13:00

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  1. kiran-gibbs 05.01.2017 13:45 # kiran-gibbs
    Балотелли продать

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  2. ryangiggs 05.01.2017 13:35 # ryangiggs
    Полный провал трансфер этого паренька , скорей бы продать и забыть что он у нас играл .

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  3. skorseze 05.01.2017 13:19 # skorseze
    ну или на крайняк Венгерычу, может в их гей клубе Депай наведет порядок

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  4. skorseze 05.01.2017 13:15 # skorseze
    нахаляву сплавьте это дно

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