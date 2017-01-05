Почеттино хочет, чтобы "Тоттенхэм" поборолся за титул

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино выразил уверенность, что в остатке сезона его команда продолжит бороться за чемпионский титул Премьер-Лиги.

Не секрет, что некоторые болельщики видят "шпор" аутсайдером в шестерке лидирующих команд. Однако накануне вечером подопечные Почеттино достойно ответили скептически настроенной публике, обыграв "Челси" со счетом 2:1 и поднявшись на третье место, на котором, к слову, они и завершили прошлый сезон.



Однако Маурисио не собирается довольствоваться просто местом в топ-4, а хочет, чтобы "Тоттенхэм" стремился к высшей цели — чемпионству в Премьер-Лиге.



"Думаю, наша игра сегодня показала, что мы можем быть конкурентоспособны и можем добиваться больших вещей. Мы довольны, потому что важнее всего для нас было показать силу нашего характера и то, что мы способны выдерживать конкуренцию. Возможно, наша проблема в прошлом сезоне как раз и заключалась в том, что мы были недостаточно конкурентоспособны".



"Думаю, это важно, что мы сократили отставание от вершины. Думаю, сейчас конкуренция за место в топ-4 очень высока, здесь очень упорная борьба".



"Это правда, что у "Челси" по-прежнему есть отрыв от остальных, и это важно для них. Однако это прекрасно, что мы поднялись на третью позицию и стали ближе к ним. Это важно для нас. Впереди еще много матчей до окончания сезона. В футболе может произойти всякое", — цитирует Почеттино Daily Mirror.