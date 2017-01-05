Анчелотти исключает продажи Видаля в "Челси" и Бадштубера в "Сити"

Антонио Конте и Артуро Видаль Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти исключил продажу ведущего полузащитника Артуро Видаля в "Челси", также заверил, что "Манчестер Сити" не сможет приобрести центрального защитника Хольгера Бадштубера.

Только накануне рулевой "синих" Антонио Конте рассказал, что его клуб работает над приобретениями в зимнее трансферное окно. Лидеры Премьер-Лиги обладает внушительным бюджетом на усиление после выгодной продажи Оскара в китайский "Шанхай СИПГ".

По слухам, Конте хотел бы потратить часть имеющихся средств на покупку 29-летнего Видаля. Антонио прекрасно знаком с возможностями чилийца по совместному пребыванию в "Ювентусе", где они не раз побеждали в Серии А.

Однако Анчелотти категорически исключил потенциальный уход Артуро из "Баварии". Слухи о воссоединение Конте и Видаля даже рассмешили главного тренера мюнхенцев.

"Все это абсолютная чепуха и настоящий бред", - рассказал Анчелотти изданию Bild.

Также итальянский тренер исключил продажу центрального защитника Хольгера Бадштубера, которого активно сватают в "Манчестер Сити" к Хосепу Гвардиоле, предшественнику самого Карло в Мюнхене.

"Если Хольгер захочет уйти, мы готовы обсудить это. Но мы можем отпустить его лишь в аренду — мы не хотим продавать его", — приводит слова Анчелотти Goal.


Метки Анчелотти, Бавария, Бадштубер, Видаль, Конте, Манчестер Сити, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 05.01.2017 11:00

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