Игроки "Арсенала" ожидают, что Санчес уйдет из клуба
В раздевалке "Арсенала" крепнет ощущение, что нападающий Алексис Санчес собирается уйти из клуба по окончании этого сезона.
Во вторник вечером "канониры" провели ужасный для себя матч, лишь чудом избежав поражения в гостях у "Борнмута" (3:3). Потеря двух очков привела к тому, что по окончании тура команда Арсена Венгера оказалась за пределами топ-4 Премьер-Лиги.
Как сообщает The Telegraph, после финального свистка на "Виталити Стэдиум" некоторые игроки "Арсенала" бурно праздновали камбэк — но только не Санчес, бросивший перчатки на газон и немедленно устремившийся в подтрибунный тоннель, так и не пожав никому руку.
В раздевалке 28-летний чилиец продолжал оставаться в мрачном настроении, не разговаривая ни с кем из партнеров по команде. Алексис был явно зол на своих товарищей, радовавшихся ничейному результату.
По информации источника, произошедшее лишь укрепило ощущение в раздевалке, что Санчес не собирается оставаться в "Арсенале" на следующий сезон и уж точно не будет продлевать свой истекающий через 18 месяцев контракт, сколько бы денег ни предложили "канониры".
За ситуацией с экс-звездой "Барселоны" внимательно следят некоторые европейские гранды, включая "Манчестер Сити" и "Ювентус", а также китайские клубы, готовые удовлетворить все финансовые амбиции Алексиса — но не спортивные, которые у чилийца определенно присутствуют, в отличие от некоторых его партнеров по "Арсеналу".
05.01.2017 10:00
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Последние комментарии:
Если Санчес уйдет у арсенала будет самый сбалансированный состав в апл и они выиграют лигу.
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летом уйдёт Санчез, уйдёт Озиль, за ними Жиру и Беллерин.
а там еще и Контракт Сасорлы закончится и Чех объявит о завершении карьеры.
И останется Арсенал с макаками и бомжами.
Здоровья
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Летом надо слетать в Батуми, говорят заебись город. Да и в целом, кто был в Грузии делаться очень положительными эмоциями. Ну и грузинская кухня отличная, это я знаю уже по себе)
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А там и Озил уйдет. По видимому все же Арс покинет 4ку в следующем сезоне.
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Было бы неплохо забрать и оформить чемпик) Дежавю для Венгера (Перси).
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Белоруссия заняла первое место в мире по потреблению алкоголя, а Россия - по потреблению героина. - вот суть словосочетания "бедный сосед".
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Правильно делает если уйдет, с этими лохами ничего не выиграешь.
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Купился на жизнь в Лондоне неудачник...
А мог бы перейти в ЛФК - и сейчас бы боролся за чемпик вместе с Топ тренером.
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норм он несколько лет потерял и в без того короткой карьере футболиста. с амбициями переходить в аснл, это надо быть совсем дауном.
удачи ему в сити
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ну подожгите кто, дайте побомбить
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Зимой надо в Челсей переходить. Хоть медальку зацепит.
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Arse-nail in my hurt © Алексис Санчес
поклонники Фрейда залимонят.
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https://www.sports.ru/tribuna/blogs/codfo18/1148166.html
Гути красава - в 40 лет как школяр с фапли выглядит
Давор Шукерович конечно сильно постарел(
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летом покпаем Санчеса, 1 топ опорника, 1-2 топ защитников, и можно опять брать изи чемпик
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Ну хоть Азар на вторую строчку в АПЛ поднимется в общем зачете.
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В ЛФК на повышение
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На фото: когда залил себе глаза расплавленным оловом.
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за бугор
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пошутите еще кто-нибудь про 4-место
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Когда до него дошло, что он каблук и лоханулся.
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