Игроки "Арсенала" ожидают, что Санчес уйдет из клуба

Алексис Санчес В раздевалке "Арсенала" крепнет ощущение, что нападающий Алексис Санчес собирается уйти из клуба по окончании этого сезона.

Во вторник вечером "канониры" провели ужасный для себя матч, лишь чудом избежав поражения в гостях у "Борнмута" (3:3). Потеря двух очков привела к тому, что по окончании тура команда Арсена Венгера оказалась за пределами топ-4 Премьер-Лиги.

Как сообщает The Telegraph, после финального свистка на "Виталити Стэдиум" некоторые игроки "Арсенала" бурно праздновали камбэк — но только не Санчес, бросивший перчатки на газон и немедленно устремившийся в подтрибунный тоннель, так и не пожав никому руку.

В раздевалке 28-летний чилиец продолжал оставаться в мрачном настроении, не разговаривая ни с кем из партнеров по команде. Алексис был явно зол на своих товарищей, радовавшихся ничейному результату.

По информации источника, произошедшее лишь укрепило ощущение в раздевалке, что Санчес не собирается оставаться в "Арсенале" на следующий сезон и уж точно не будет продлевать свой истекающий через 18 месяцев контракт, сколько бы денег ни предложили "канониры".

За ситуацией с экс-звездой "Барселоны" внимательно следят некоторые европейские гранды, включая "Манчестер Сити" и "Ювентус", а также китайские клубы, готовые удовлетворить все финансовые амбиции Алексиса — но не спортивные, которые у чилийца определенно присутствуют, в отличие от некоторых его партнеров по "Арсеналу".


Метки Арсенал, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. iroquez 05.01.2017 11:06 # iroquez
    Если Санчес уйдет у арсенала будет самый сбалансированный состав в апл и они выиграют лигу.

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  2. largo-winch 05.01.2017 11:02 # largo-winch
    летом уйдёт Санчез, уйдёт Озиль, за ними Жиру и Беллерин.
    а там еще и Контракт Сасорлы закончится и Чех объявит о завершении карьеры.
    И останется Арсенал с макаками и бомжами.

    Здоровья

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  3. amar 05.01.2017 10:48 # amar
    Летом надо слетать в Батуми, говорят заебись город. Да и в целом, кто был в Грузии делаться очень положительными эмоциями. Ну и грузинская кухня отличная, это я знаю уже по себе)

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  4. stepan-jam-boss 05.01.2017 10:47 # stepan-jam-boss
    А там и Озил уйдет. По видимому все же Арс покинет 4ку в следующем сезоне.

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  5. nemovista 05.01.2017 10:41 # nemovista
    Было бы неплохо забрать и оформить чемпик) Дежавю для Венгера (Перси).

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  6. dormidont 05.01.2017 10:39 # dormidont
    Белоруссия заняла первое место в мире по потреблению алкоголя, а Россия - по потреблению героина. - вот суть словосочетания "бедный сосед".

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  7. lites 05.01.2017 10:36 # lites
    Правильно делает если уйдет, с этими лохами ничего не выиграешь.

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  8. skychnie-oboi 05.01.2017 10:34 # skychnie-oboi
    Купился на жизнь в Лондоне неудачник...
    А мог бы перейти в ЛФК - и сейчас бы боролся за чемпик вместе с Топ тренером.

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  9. liverfun 05.01.2017 10:32 # liverfun
    норм он несколько лет потерял и в без того короткой карьере футболиста. с амбициями переходить в аснл, это надо быть совсем дауном.
    удачи ему в сити

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  10. moneymaker 05.01.2017 10:29 # moneymaker
    ну подожгите кто, дайте побомбить

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  11. ruschelsea 05.01.2017 10:28 # ruschelsea
    Зимой надо в Челсей переходить. Хоть медальку зацепит.

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  12. mane 05.01.2017 10:24 # mane
    Arse-nail in my hurt © Алексис Санчес

    поклонники Фрейда залимонят.

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  13. kipeloff89 05.01.2017 10:23 # kipeloff89
    https://www.sports.ru/tribuna/blogs/codfo18/1148166.html

    Гути красава - в 40 лет как школяр с фапли выглядит
    Давор Шукерович конечно сильно постарел(

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  14. luckymen 05.01.2017 10:22 # luckymen
    летом покпаем Санчеса, 1 топ опорника, 1-2 топ защитников, и можно опять брать изи чемпик

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  15. dormidont 05.01.2017 10:22 # dormidont
    Ну хоть Азар на вторую строчку в АПЛ поднимется в общем зачете.

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  16. nyr 05.01.2017 10:20 # nyr
    В ЛФК на повышение

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  17. dormidont 05.01.2017 10:18 # dormidont
    На фото: когда залил себе глаза расплавленным оловом.

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  18. highbury 05.01.2017 10:17 # highbury
    за бугор

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  19. largo-winch 05.01.2017 10:15 # largo-winch
    пошутите еще кто-нибудь про 4-место

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  20. dormidont 05.01.2017 10:13 # dormidont
    Когда до него дошло, что он каблук и лоханулся.

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