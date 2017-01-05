Игроки "Арсенала" ожидают, что Санчес уйдет из клуба

В раздевалке "Арсенала" крепнет ощущение, что нападающий Алексис Санчес собирается уйти из клуба по окончании этого сезона.

Во вторник вечером "канониры" провели ужасный для себя матч, лишь чудом избежав поражения в гостях у "Борнмута" (3:3). Потеря двух очков привела к тому, что по окончании тура команда Арсена Венгера оказалась за пределами топ-4 Премьер-Лиги.



Как сообщает The Telegraph, после финального свистка на "Виталити Стэдиум" некоторые игроки "Арсенала" бурно праздновали камбэк — но только не Санчес, бросивший перчатки на газон и немедленно устремившийся в подтрибунный тоннель, так и не пожав никому руку.



В раздевалке 28-летний чилиец продолжал оставаться в мрачном настроении, не разговаривая ни с кем из партнеров по команде. Алексис был явно зол на своих товарищей, радовавшихся ничейному результату.



По информации источника, произошедшее лишь укрепило ощущение в раздевалке, что Санчес не собирается оставаться в "Арсенале" на следующий сезон и уж точно не будет продлевать свой истекающий через 18 месяцев контракт, сколько бы денег ни предложили "канониры".



За ситуацией с экс-звездой "Барселоны" внимательно следят некоторые европейские гранды, включая "Манчестер Сити" и "Ювентус", а также китайские клубы, готовые удовлетворить все финансовые амбиции Алексиса — но не спортивные, которые у чилийца определенно присутствуют, в отличие от некоторых его партнеров по "Арсеналу".