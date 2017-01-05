Массимо Челлино продал 50% акций "Лидса"
Президент "Лидса" Массимо Челлино продал 50% акций "Лидса" своему соотечественнику Андреа Радриццани и теперь задумавается об избавлении от оставшейся доли.
Напомним, у Челлино совершенно не сложились отношения с болельщиками "Лидса", которым он владеет с апреля 2014. А в прошлом месяце одиозный итальянец был отстранен от руководства своим клубом, будучи дисквалифицированным FA на полтора года.
Наказание Ассоциации придало решающий импульс поискам инвестора, которые длительное время вел Челлино. И вот накануне было официально объявлено, что Массимо продал половину акций клуба компании Радриццани Aser Group Holding.
"У меня долгосрочные планы насчет "Лидса", и я постараюсь придать клубу стабильность, осуществляя при этом инвестиции. Я собираюсь обеспечить существенный рост клубу. Я не буду делать ничего такого, что бы подвергло будущее клуба риску".
"Работая в спортивной индустрии много лет, я развил в себе огромную страсть к английскому футболу, и это честь для меня стать совладельцем одного из крупнейших клубов страны", — сообщил 42-летний телемагнат.
По информации The Guardian, Радриццани намерен выкупить у Челлино и оставшиеся 50% акций. Массимо открыт к сделке, но цену за свой пакет будет готов назвать лишь летом, когда станет понятно, как сложился сезон для команды Гарри Монка в Чемпионшипе — пока "белые" уверенно держатся в зоне плей-офф.
05.01.2017 09:00
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красавцы. ждём летом вас в АПЛ.
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