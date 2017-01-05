Боласи рискует пропустить целый год
Вингер "Эвертона" Янник Боласи может пропустить из-за травмы колена примерно 11-12 месяцев. Такой неутешительный прогноз дал главный тренер "ирисок" Рональд Куман.
Только минувшим летом 27-летний Боласи перебрался на "Гудисон Парк" из "Кристал Пэлас", как в начале декабря получил травму колена. Повреждение оказалось настолько серьезным, что Яннику потребовалась операция.
Первоначальные прогнозы медиков гласили, что конголезец уже не сыграет в этом сезоне, но вернется к тренировкам грядущим летом. После операции сроки восстановления пришлось подкорректировать: Боласи появится на футбольном поле только через год.
"Пройдет около 11-12 месяцев, прежде чем он сможет вернуться в строй. Это большое разочарование для всех нас, но я уверен, что Янник вернется в хорошем здравии", - сообщил Куман BBC.
05.01.2017 08:00
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