Боласи рискует пропустить целый год

Вингер "Эвертона" Янник Боласи может пропустить из-за травмы колена примерно 11-12 месяцев. Такой неутешительный прогноз дал главный тренер "ирисок" Рональд Куман.

Только минувшим летом 27-летний Боласи перебрался на "Гудисон Парк" из "Кристал Пэлас", как в начале декабря получил травму колена. Повреждение оказалось настолько серьезным, что Яннику потребовалась операция.



Первоначальные прогнозы медиков гласили, что конголезец уже не сыграет в этом сезоне, но вернется к тренировкам грядущим летом. После операции сроки восстановления пришлось подкорректировать: Боласи появится на футбольном поле только через год.



"Пройдет около 11-12 месяцев, прежде чем он сможет вернуться в строй. Это большое разочарование для всех нас, но я уверен, что Янник вернется в хорошем здравии", - сообщил Куман BBC.