Симеоне повременит с переездом в Премьер-Лигу

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне подтвердил, что не планирует менять клуб до истечения своего контракта с "матрасниками" в 2018 году.

Минувшей весной Симеоне продлил свое соглашение с "Атлетико" до 2020 года, но чуть позже сократил срок сотрудничества на 24 месяца. Это немедленно привело к слухам о желании Диего попробовать себя в Англии.



Накануне аргентинец впервые разъяснил ситуацию, заверив публику, что не покинет "Атлетико" до лета 2018 года. Таким образом, клубы Премьер-Лиги и миланский "Интер" могут временно забыть о приглашении Диего.



"Мой контракт рассчитан еще на один год, поэтому игроки и болельщики получат как минимум две возможности определиться: поддерживать меня или выступить против".



"На Рождество я специально отрезал себя от всего остального мира. Я провел эти дни с семьей и детьми, не притрагивался к телефону, не смотрел телевизор и не включал радио. Это были замечательные праздники, но теперь я с удвоенной энергией включаюсь в работу", - цитирует Симеоне AS.