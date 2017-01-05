"Халл" близок к назначению Марку Силвы

Бывший главный тренер "Олимпиакоса" Марку Силва может возглавить "Халл" в течение ближайших 24 часов.

Напомним, во вторник вечером, после победы "Суонси" над "Кристал Пэлас", "тигры" опустились на последнее место в Премьер-Лиге, и одновременно с этим клуб с "Кей-Си" объявил о расставании с Майком Феланом.



В среду вице-президент "Халла" Эхаб Аллам выразил надежду, что его клубу удастся обзавестись новым тренером до уикенда. Этим тренером, утверждает Sky Sports, станет Марку Силва, если его переговоры с "тиграми" увенчаются успехом.



39-летний португалец, клиент знаменитого агента Жорже Мендеша, имеет весьма скромный тренерский опыт и с большим трудом говорит по-английски. Лишь в 2011 Марку завершил игровую карьеру, после чего поработал с "Эшторилом", "Спортингом" и "Олимпиакосом". С двумя последними клубами Силва выигрывал Кубок Португалии и чемпионат Греции, соответственно.



Таким образом, если переговоры пройдут гладко, Силва сможет дебютировать в качестве рулевого "Халла" в субботнем матче Кубка Англии против "Суонси".