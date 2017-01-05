Конте: "Тоттенхэм" будет бороться за титул до самого конца"

После поражения от "Тоттенхэма" со счетом 2:0 наставник "Челси" Антонио Конте выразил уверенность, что "шпоры" останутся претендентом на чемпионский титул Премьер-Лиги до самого конца сезона.

В среду вечером "Тоттенхэму" удалось прервать 13-матчевую победную серию "синих" благодаря дублю Деле Алли (2:0). Забив свой второй гол на 54-й минуте, в остатке матча "шпоры" уверенно контролировали игру против соперника, имевшего лишний день отдыха.



Однако Конте не сильно печалится по поводу результата, понимая, что победная серия не могла длиться бесконечно. Антонио уважительно относится к сопернику, с которым он теперь ожидает вести заочную борьбу в остатке сезона.



"Это другое поражение, нежели предыдущее (4:0 от "Арсенала" в сентябре), потому что сегодня мы проиграли матч, но показали себя командой. Против "Арсенала" мы не были командой, а сегодня были".



"До матча мы знали, что можем проиграть. Однако я думаю, сегодня мы увидели отлично сбалансированную игру. Они забили в концовке первого тайма, а их второй гол случился в момент, когда мы играли в свой лучший футбол".



"Жаль, что наша серия прервалась, но "Тоттенхэм" хорошая команда, действительно сильная команда, и я думаю они точно будут среди команд, которые смогут сражаться до титул до самого конца. Они сражались за титул в прошлом сезоне, и в этому году способны повторить это".



"Конечно, когда ты пропускаешь два гола, то обязан прибавить. Моя команда во главе таблицы, потому что мы много трудимся. Эта очень тяжелая лига, и нам важно продолжать работать", — сообщил Конте Sky Sports.