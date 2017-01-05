"Тоттенхэм" убедительно прервал победную серию "Челси"

Деле Алли "Тоттенхэму" удалось прервать 13-матчевую победную серию "Челси", в убедительной манере переиграв лидера Премьер-Лиги благодаря дублю Деле Алли — 2:0.

Наставник "шпор" Маурисио Почеттино обновил стартовый состав своей команды с помощью Кайла Уолкера, Яна Вертонгена и Муссы Дембеле.

В старте у "синих" произошло два изменения: Педро и Неманья Матич появились вместо Цеска Фабрегаса и Виллиана, дважды отличившегося в предыдущем матче.

Первый опасный момент возник на пятой минуте, когда оборона "Тоттенхэма" прозевала заброс верхом Матича на Эдена Азара. Бельгиец избежал офсайда и метил в дальний угол ворот Уго Льориса, но немного не попал.

В начальной стадии матча хозяева чуть увереннее владели мячом, вскоре ответив на момент соперника тремя дальними ударами. Особенно хорош был выстрел Кристиана Эриксена на 23-й минуте — пущенный с огромной скоростью снаряд прошел в полуметре от штанги.

Вообще, темп был немного рваным, на плавности игры негативно сказывались многочисленные фолы, повреждения и выяснения отношений между футболистами.

Когда уже шло компенсированное к первому тайму время, зрители увидели первый в матче удар в створ. Эриксен забросил мяч в центр штрафной площади, где Деле Алли, ускользнувший от Сесара Аспиликуэты и Виктора Мосеса, неотразимо пробил головой — 1:0.

Второй тайм "Челси" начал агрессивно. Диего Коста ударом с дистанции проверил Льориса, не попал по воротам Азар, Мосес пытался заработать пенальти.

А на 54-й минуте последовал результативный ответ "шпор". Эриксен выполнил подачу в район дальней штанги, где Аспиликуэта с Мосесом вновь оставили без опеки Алли, и тот без сопротивления пробил головой — 2:0.

Второй пропущенный гол удручающе подействовал на "синих", в их игре забрезжило отчаяние. "Тоттенхэм", напротив, чувствовал себя предельно уверенно, продолжая атаковать. У "Челси" даже не получилось никакого финального штурма.

Впечатляющая победная серия "Челси" со временем стала источником давления на команду Антонио Конте. В этот вечер "синие" сильно нервничали и много ошибались. "Тоттенхэм" взял реванш у своего соперника за поражение в ноябре и обострил интригу в чемпионской гонке, что лишь повышает зрительский интерес.

"Тоттенхэм" — "Челси". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2017 00:55

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. dormidont 05.01.2017 01:58 # dormidont
    https://youtu.be/9sNFjswojGY

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  2. mancunia-planet 05.01.2017 01:58 # mancunia-planet
    "Орнул" "кекнул" и т.д. ипать критинизм. стадо.

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  3. dormidont 05.01.2017 01:54 # dormidont
    Пенсы уже ищут победного трапа... Мда, а как же кантецо?

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  4. melwood-lfc 05.01.2017 01:53 # melwood-lfc
    https://www.youtube.com/watch?v=cWp6_2OvPdE

    ))))

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  5. dormidont 05.01.2017 01:53 # dormidont
    Ливерпуль вылетит из четверки, а чемпик возьмет Тоттенхэм - вот это будет повод угарнуть.

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  6. ccchelsea 05.01.2017 01:51 # ccchelsea
    Кстати на месте Конте я бы поставил основу на матч КА,чтобы ребятки вернулись на победную трапу.У Лестера нужно обязательно выигрывать,иначе можем попасть в психологическую яму.

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  7. chelsealondon 05.01.2017 01:51 # chelsealondon
    Е6анные буллиты...

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  8. nyr 05.01.2017 01:51 # nyr
    Норм пописяли на казахов
    5 оч отрыва и 18 матчей

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  9. melwood-lfc 05.01.2017 01:50 # melwood-lfc
    пздц
    какая то тупая серия буллитов
    думал по 3 броска

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  10. dormidont 05.01.2017 01:49 # dormidont
    6 очков комфортнее (С) Женя (Борисов)

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  11. ccchelsea 05.01.2017 01:47 # ccchelsea
    Не понимаю почему клоуны кукарекуют.У Челси 5 очков отрыва,это на 1 меньше,чем у Жеки дырок.
    Да и игра равная была.Не забей Алли перед перерывом,Челси нашёл бы момент во втором тайме и выиграл бы.Не забей Алли второй гол,то уверен Челси переломил бы игру и выиграл.Просто забивали куры в нужное время как топы.Но от этого естественно их победа не менее заслужена.
    Да и вообще нету ощущения,что Тоттенхэм смял Челси как смял Ман Сити тоже же.Или как Арсик с Ливерпулем нас смяли в сентябре.В общем нечего радоваться,эта осечка Челси вам не поможет.Лучше бы беспокоились за места ваших Арсеналов и Ливерпулей в четвёрке.

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  12. dormidont 05.01.2017 01:45 # dormidont
    Жаль каких-то пару минут Челси до рекорда не дотянули... Ну ничего - до конца сезона еще оформят. Время есть.

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  13. melwood-lfc 05.01.2017 01:42 # melwood-lfc
    буллиты!

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  14. gusto 05.01.2017 01:40 # gusto
    Антонио Конте в интервью Sky Sports:

    «Мы до матча знали, что можем потерпеть поражение, но сегодня, думаю, я увидел хорошо сбалансированную игру, хоть они и забили в конце первого тайма и в период нашей высокой активности во втором».

    «Обидно прервать серию, но Тоттенхэм — хорошая команда, достаточно сильная, и, думаю, одна из команд, способных бороться за титул до конца. Они боролись в прошлом сезоне, так что могут и в этом».

    «Когда пропускаешь 2 мяча, естественно нужно совершенствовать игру. Моя команда на вершине таблицы, потому что мы усердно работаем. Эта лига очень тяжелая, важно продолжать трудиться».



    Гари Кэхилл после матча:

    "Мы были очень медленными на поле сегодня. Я не знаю почему так произошло. Наверное, потому что мы не роботы.

    Сегодня были возможности забить и выиграть, но 1 поражение в 14 матчах - это неплохой результат. Мы не будем зацикливаться на этом поражении, а продолжим работать и думать о следующем матче.

    Они хорошо сыграли, отлично прессинговали и мы были наказаны за то, что были очень медленными. Мы все сильны духом и это поражение не повлияет на нас психологически".



    Впирет, и с песней! Хоп Хэй Челсей Челсей Челсей

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  15. blueisthecolor 05.01.2017 01:35 # blueisthecolor
    По матчу все справедливо, игра Челси исходит из центра и контроля мяча, а против двух буйволов там делать нечего. Надеюсь Конте подразумевал покупку Родригеса на левый фланг, ибо Алонсо не тянет даже против нормальной оппозиции. Левый фланг у нас проседает, надеюсь увидеть Зума вместо Кейхилла, или того же Ван Дайка. Педро, начиная с первой минуты кипишился много и терял мяч, перенервничал чувак, надо было Виллиана выпускать. Главное, надеюсь Конте понял свои ошибки, ведь против Лестера надо брать три очка дабы уйти в отрыв опять, так как вряд ли на траффорде Пуль возьмет три очка у Моура. Его МЮ сейчас просто на коне, там без шансов для Пуля на три очка.

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  16. gusto 05.01.2017 01:34 # gusto
    05.01.2017 01:27 #
    farot

    да. У них и клопп после своего вью о давлении на Челси типа поссал на Конте. Однако поссал методом крутогоканонира - из своих уст.

    Источник: http://fapl.ru/posts/52322/?c=1#c6231186

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  17. gusto 05.01.2017 01:31 # gusto
    ВОТЭТА Лол, если лфк в следующем туре соснет скаму, то лфк вылетает нахой из четвертки, в случае победы мс, шпор и арса.

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  18. skychnie-oboi 05.01.2017 01:31 # skychnie-oboi
    Как же будет писдатоо увидеть Клопа на чемпионском автобусе.
    До мая осталось подождать.Время быстро пролетит.

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  19. dormidont 05.01.2017 01:31 # dormidont
    Нам не нужны изивины в начале мая. Мы за трудовой трофей в конце июля (С) Арсен В.

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  20. stepalex 05.01.2017 01:29 # stepalex
    ща супер-умные аналитики всея российского и снг-пространства убедят друг друга, почему и кто проиграл ааахахаахахха))) даже читать не буду))))

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