"Тоттенхэм" убедительно прервал победную серию "Челси"

"Тоттенхэму" удалось прервать 13-матчевую победную серию "Челси", в убедительной манере переиграв лидера Премьер-Лиги благодаря дублю Деле Алли — 2:0.

Наставник "шпор" Маурисио Почеттино обновил стартовый состав своей команды с помощью Кайла Уолкера, Яна Вертонгена и Муссы Дембеле.



В старте у "синих" произошло два изменения: Педро и Неманья Матич появились вместо Цеска Фабрегаса и Виллиана, дважды отличившегося в предыдущем матче.



Первый опасный момент возник на пятой минуте, когда оборона "Тоттенхэма" прозевала заброс верхом Матича на Эдена Азара. Бельгиец избежал офсайда и метил в дальний угол ворот Уго Льориса, но немного не попал.



В начальной стадии матча хозяева чуть увереннее владели мячом, вскоре ответив на момент соперника тремя дальними ударами. Особенно хорош был выстрел Кристиана Эриксена на 23-й минуте — пущенный с огромной скоростью снаряд прошел в полуметре от штанги.



Вообще, темп был немного рваным, на плавности игры негативно сказывались многочисленные фолы, повреждения и выяснения отношений между футболистами.



Когда уже шло компенсированное к первому тайму время, зрители увидели первый в матче удар в створ. Эриксен забросил мяч в центр штрафной площади, где Деле Алли, ускользнувший от Сесара Аспиликуэты и Виктора Мосеса, неотразимо пробил головой — 1:0.



Второй тайм "Челси" начал агрессивно. Диего Коста ударом с дистанции проверил Льориса, не попал по воротам Азар, Мосес пытался заработать пенальти.



А на 54-й минуте последовал результативный ответ "шпор". Эриксен выполнил подачу в район дальней штанги, где Аспиликуэта с Мосесом вновь оставили без опеки Алли, и тот без сопротивления пробил головой — 2:0.



Второй пропущенный гол удручающе подействовал на "синих", в их игре забрезжило отчаяние. "Тоттенхэм", напротив, чувствовал себя предельно уверенно, продолжая атаковать. У "Челси" даже не получилось никакого финального штурма.



Впечатляющая победная серия "Челси" со временем стала источником давления на команду Антонио Конте. В этот вечер "синие" сильно нервничали и много ошибались. "Тоттенхэм" взял реванш у своего соперника за поражение в ноябре и обострил интригу в чемпионской гонке, что лишь повышает зрительский интерес.



"Тоттенхэм" — "Челси". Отчет о матче