"Тоттенхэм" убедительно прервал победную серию "Челси"
"Тоттенхэму" удалось прервать 13-матчевую победную серию "Челси", в убедительной манере переиграв лидера Премьер-Лиги благодаря дублю Деле Алли — 2:0.
Наставник "шпор" Маурисио Почеттино обновил стартовый состав своей команды с помощью Кайла Уолкера, Яна Вертонгена и Муссы Дембеле.
В старте у "синих" произошло два изменения: Педро и Неманья Матич появились вместо Цеска Фабрегаса и Виллиана, дважды отличившегося в предыдущем матче.
Первый опасный момент возник на пятой минуте, когда оборона "Тоттенхэма" прозевала заброс верхом Матича на Эдена Азара. Бельгиец избежал офсайда и метил в дальний угол ворот Уго Льориса, но немного не попал.
В начальной стадии матча хозяева чуть увереннее владели мячом, вскоре ответив на момент соперника тремя дальними ударами. Особенно хорош был выстрел Кристиана Эриксена на 23-й минуте — пущенный с огромной скоростью снаряд прошел в полуметре от штанги.
Вообще, темп был немного рваным, на плавности игры негативно сказывались многочисленные фолы, повреждения и выяснения отношений между футболистами.
Когда уже шло компенсированное к первому тайму время, зрители увидели первый в матче удар в створ. Эриксен забросил мяч в центр штрафной площади, где Деле Алли, ускользнувший от Сесара Аспиликуэты и Виктора Мосеса, неотразимо пробил головой — 1:0.
Второй тайм "Челси" начал агрессивно. Диего Коста ударом с дистанции проверил Льориса, не попал по воротам Азар, Мосес пытался заработать пенальти.
А на 54-й минуте последовал результативный ответ "шпор". Эриксен выполнил подачу в район дальней штанги, где Аспиликуэта с Мосесом вновь оставили без опеки Алли, и тот без сопротивления пробил головой — 2:0.
Второй пропущенный гол удручающе подействовал на "синих", в их игре забрезжило отчаяние. "Тоттенхэм", напротив, чувствовал себя предельно уверенно, продолжая атаковать. У "Челси" даже не получилось никакого финального штурма.
Впечатляющая победная серия "Челси" со временем стала источником давления на команду Антонио Конте. В этот вечер "синие" сильно нервничали и много ошибались. "Тоттенхэм" взял реванш у своего соперника за поражение в ноябре и обострил интригу в чемпионской гонке, что лишь повышает зрительский интерес.
"Тоттенхэм" — "Челси". Отчет о матче
05.01.2017 00:55
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Последние комментарии:
https://youtu.be/9sNFjswojGY
(ответить)
"Орнул" "кекнул" и т.д. ипать критинизм. стадо.
(ответить)
Пенсы уже ищут победного трапа... Мда, а как же кантецо?
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=cWp6_2OvPdE
))))
(ответить)
Ливерпуль вылетит из четверки, а чемпик возьмет Тоттенхэм - вот это будет повод угарнуть.
(ответить)
Кстати на месте Конте я бы поставил основу на матч КА,чтобы ребятки вернулись на победную трапу.У Лестера нужно обязательно выигрывать,иначе можем попасть в психологическую яму.
(ответить)
Е6анные буллиты...
(ответить)
Норм пописяли на казахов
5 оч отрыва и 18 матчей
(ответить)
пздц
какая то тупая серия буллитов
думал по 3 броска
(ответить)
6 очков комфортнее (С) Женя (Борисов)
(ответить)
Не понимаю почему клоуны кукарекуют.У Челси 5 очков отрыва,это на 1 меньше,чем у Жеки дырок.
Да и игра равная была.Не забей Алли перед перерывом,Челси нашёл бы момент во втором тайме и выиграл бы.Не забей Алли второй гол,то уверен Челси переломил бы игру и выиграл.Просто забивали куры в нужное время как топы.Но от этого естественно их победа не менее заслужена.
Да и вообще нету ощущения,что Тоттенхэм смял Челси как смял Ман Сити тоже же.Или как Арсик с Ливерпулем нас смяли в сентябре.В общем нечего радоваться,эта осечка Челси вам не поможет.Лучше бы беспокоились за места ваших Арсеналов и Ливерпулей в четвёрке.
(ответить)
Жаль каких-то пару минут Челси до рекорда не дотянули... Ну ничего - до конца сезона еще оформят. Время есть.
(ответить)
буллиты!
(ответить)
Антонио Конте в интервью Sky Sports:
«Мы до матча знали, что можем потерпеть поражение, но сегодня, думаю, я увидел хорошо сбалансированную игру, хоть они и забили в конце первого тайма и в период нашей высокой активности во втором».
«Обидно прервать серию, но Тоттенхэм — хорошая команда, достаточно сильная, и, думаю, одна из команд, способных бороться за титул до конца. Они боролись в прошлом сезоне, так что могут и в этом».
«Когда пропускаешь 2 мяча, естественно нужно совершенствовать игру. Моя команда на вершине таблицы, потому что мы усердно работаем. Эта лига очень тяжелая, важно продолжать трудиться».
Гари Кэхилл после матча:
"Мы были очень медленными на поле сегодня. Я не знаю почему так произошло. Наверное, потому что мы не роботы.
Сегодня были возможности забить и выиграть, но 1 поражение в 14 матчах - это неплохой результат. Мы не будем зацикливаться на этом поражении, а продолжим работать и думать о следующем матче.
Они хорошо сыграли, отлично прессинговали и мы были наказаны за то, что были очень медленными. Мы все сильны духом и это поражение не повлияет на нас психологически".
Впирет, и с песней! Хоп Хэй Челсей Челсей Челсей
(ответить)
По матчу все справедливо, игра Челси исходит из центра и контроля мяча, а против двух буйволов там делать нечего. Надеюсь Конте подразумевал покупку Родригеса на левый фланг, ибо Алонсо не тянет даже против нормальной оппозиции. Левый фланг у нас проседает, надеюсь увидеть Зума вместо Кейхилла, или того же Ван Дайка. Педро, начиная с первой минуты кипишился много и терял мяч, перенервничал чувак, надо было Виллиана выпускать. Главное, надеюсь Конте понял свои ошибки, ведь против Лестера надо брать три очка дабы уйти в отрыв опять, так как вряд ли на траффорде Пуль возьмет три очка у Моура. Его МЮ сейчас просто на коне, там без шансов для Пуля на три очка.
(ответить)
05.01.2017 01:27 #
farot
да. У них и клопп после своего вью о давлении на Челси типа поссал на Конте. Однако поссал методом крутогоканонира - из своих уст.
Источник: http://fapl.ru/posts/52322/?c=1#c6231186
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ВОТЭТА Лол, если лфк в следующем туре соснет скаму, то лфк вылетает нахой из четвертки, в случае победы мс, шпор и арса.
(ответить)
Как же будет писдатоо увидеть Клопа на чемпионском автобусе.
До мая осталось подождать.Время быстро пролетит.
(ответить)
Нам не нужны изивины в начале мая. Мы за трудовой трофей в конце июля (С) Арсен В.
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ща супер-умные аналитики всея российского и снг-пространства убедят друг друга, почему и кто проиграл ааахахаахахха))) даже читать не буду))))
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