"Стоук" выкупил Ли Гранта у "Дерби"

"Стоук" решил вратарский вопрос на остаток сезона, выкупив голкипера Ли Гранта у "Дерби" за 1.3 миллиона фунтов.

Вот уже несколько месяцев первый номер "гончаров" Джек Бутланд находится в лазарете. А недавно появилась информация, что игрок сборной Англии вообще рискует полностью пропустить этот сезон.



К счастью для главного тренера "гончаров" Марка Хьюза, в воротах его команда уверенно действовал Грант, которого "Стоук" в августе одолжил у "Дерби". Единственная проблема заключалась в том, что аренда 33-летнего англичанина была рассчитана лишь на шесть месяцев.



Однако опасения "Стоука" лишиться игрока в январе не подтвердились, и договоренность с клубом Чемпионшипа была довольно легко достигнута. Сегодня "гончары" объявили о выкупе трансфера Гранта и о подписании с Ли контракта на два с половиной года.



Добавим, что к настоящему моменту Грант сыграл 15 матчей за "Стоук" в рамках Премьер-Лиги, шесть раз сохранив свои ворота на замке.