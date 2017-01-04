"Стоук" выкупил Ли Гранта у "Дерби"

Ли Грант "Стоук" решил вратарский вопрос на остаток сезона, выкупив голкипера Ли Гранта у "Дерби" за 1.3 миллиона фунтов.

Вот уже несколько месяцев первый номер "гончаров" Джек Бутланд находится в лазарете. А недавно появилась информация, что игрок сборной Англии вообще рискует полностью пропустить этот сезон.

К счастью для главного тренера "гончаров" Марка Хьюза, в воротах его команда уверенно действовал Грант, которого "Стоук" в августе одолжил у "Дерби". Единственная проблема заключалась в том, что аренда 33-летнего англичанина была рассчитана лишь на шесть месяцев.

Однако опасения "Стоука" лишиться игрока в январе не подтвердились, и договоренность с клубом Чемпионшипа была довольно легко достигнута. Сегодня "гончары" объявили о выкупе трансфера Гранта и о подписании с Ли контракта на два с половиной года.

Добавим, что к настоящему моменту Грант сыграл 15 матчей за "Стоук" в рамках Премьер-Лиги, шесть раз сохранив свои ворота на замке.


Метки Грант, Дерби, Стоук, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2017 22:05

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Последние комментарии:




  1. karnivool 04.01.2017 22:24 # karnivool
    На удивление хорош! Так пожелайте же ему удачи!

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  2. chelseafanman088 04.01.2017 22:06 # chelseafanman088
    Вроде толковый

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