Фернандиньо дисквалифицирован на четыре матча

Отчаянная попытка "Манчестер Сити" опротестовать удаление полузащитника Фернандиньо в противостоянии с "Бернли" в минувший понедельник завершилась неудачей, и теперь бразилец будет дисквалифицирован на четыре матча.

Напомним, домашняя победа над соперником, игравшим вдесятером (2:1), оставила двойственные чувства у тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, который порадовался результату, но остался расстроен решениями рефери Ли Мейсона удалить Фернандиньо и не фиксировать фол на голкипере Клаудио Браво в эпизоде с голом "бордовых".



"Сити" поддержал Гвардиолу и подал апелляцию на красную карточку Фернандиньо, хотя эта попытка изначально казалась обреченной на провал. И вот сейчас FA решила, что Мейсон принял правильное решение, и грубый фол 31-летнего бразильца на полузащитнике "Бернли" Йоханне Берг Гудмундссоне действительно заслуживает изгнания с поля.



Отметим, что это уже третья красная карточка для Фернандиньо в этом сезоне, в том числе вторая в рамках Премьер-Лиги. По этой причине дисквалификация полузащитника будет расширена с трех до четырех матчей.



Таким образом, теперь Фернандиньо пропустит матч 3-го раунда Кубка Англии против "Вест Хэма" в пятницу, а также поединки Премьер-Лиги против "Эверона" и "Тоттенхэма". Четвертым матчем пропуска станет либо встреча 4-го раунда Кубка Англии, либо выезд к "Вест Хэму" в рамках чемпионата, если "горожане" вылетят из кубкового турнира.