Фернандиньо дисквалифицирован на четыре матча

Фернандиньо Отчаянная попытка "Манчестер Сити" опротестовать удаление полузащитника Фернандиньо в противостоянии с "Бернли" в минувший понедельник завершилась неудачей, и теперь бразилец будет дисквалифицирован на четыре матча.

Напомним, домашняя победа над соперником, игравшим вдесятером (2:1), оставила двойственные чувства у тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, который порадовался результату, но остался расстроен решениями рефери Ли Мейсона удалить Фернандиньо и не фиксировать фол на голкипере Клаудио Браво в эпизоде с голом "бордовых".

"Сити" поддержал Гвардиолу и подал апелляцию на красную карточку Фернандиньо, хотя эта попытка изначально казалась обреченной на провал. И вот сейчас FA решила, что Мейсон принял правильное решение, и грубый фол 31-летнего бразильца на полузащитнике "Бернли" Йоханне Берг Гудмундссоне действительно заслуживает изгнания с поля.

Отметим, что это уже третья красная карточка для Фернандиньо в этом сезоне, в том числе вторая в рамках Премьер-Лиги. По этой причине дисквалификация полузащитника будет расширена с трех до четырех матчей.

Таким образом, теперь Фернандиньо пропустит матч 3-го раунда Кубка Англии против "Вест Хэма" в пятницу, а также поединки Премьер-Лиги против "Эверона" и "Тоттенхэма". Четвертым матчем пропуска станет либо встреча 4-го раунда Кубка Англии, либо выезд к "Вест Хэму" в рамках чемпионата, если "горожане" вылетят из кубкового турнира.


Метки FA, Бернли, Манчестер Сити, Мейсон, Премьер-Лига, рефери, Фернандиньо

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2017 21:45

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  1. mancunium1878 04.01.2017 22:17 # mancunium1878
    Вот и все.

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  2. chelseafanman088 04.01.2017 22:05 # chelseafanman088
    Бедалага, когда играть то будешь

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  3. dimon70 04.01.2017 21:53 # dimon70
    чувак в чёрном списке судей,полюбэ

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  4. gunars 04.01.2017 21:53 # gunars
    Получается обе матча с ВХ пропускает)

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  5. liverfun 04.01.2017 21:51 # liverfun
    все красные в туре можно легко отменить, раньше за такое максимум желтые давали. а в этом сезоне судьи ебу дали.
    но, наверное, если все удаления опротестуют, то придется признать ущербную работу арбитров, которых фа так защищает

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