FA отменила красную карточку Фегули
FA признала неправоту рефери Майка Дина, отменив его красную карточку, показанную вингеру "Вест Хэма" Софиану Фегули в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в минувший понедельник.
Напомним, Дин изгнал Фегули на 15-й минуте матча за жесткий стык с защитником "красных дьяволов" Филом Джонсом. Оставшись вдесятером, "молотобойцы" потерпели домашнее поражение со счетом 0:2.
Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич был категорически не согласен с красной карточкой своего подопечного, поэтому лондонский клуб подал апелляцию на решение Дина и потребовал отменить трехматчевую дисквалификацию, которая грозила Софиану.
И вот сегодня вице-президент "Вест Хэма" Карррен Брэйди сообщила в Твиттере, что протест ее клуба был удовлетворен, и Софиан теперь доступен для пятницы, когда на Олимпийский стадион пожалует "Манчестер Сити" в рамках Кубка Англии.
"Мне только что позвонили и подтвердили, что Софиан не будет дисквалифицирован на три матча и сможет сыграть в пятницу", — написала Брэйди.
04.01.2017 21:30
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Последние комментарии:
да снимите уже с них пару очков. совсем уже!!!
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справедливо отменили
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еще бы эти псы извинялись за свою "работу". в германии, например, судьи берут на себя ответственность за ошибки и демонстрируют смелость, признавая это и прося прощения
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а 3 очка у манков тоже аннулируют?сцуко,клоуны пилять
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Кстати, что он показывает на картинке, за три пива продался чтоль?
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Получается, что теперь и карточку Френсиса отменят
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Счет то все равно не изменить, а вот красивой игры лишились Молотобойцы(
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еще очки снимите с му
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