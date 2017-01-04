FA отменила красную карточку Фегули

Майк Дин FA признала неправоту рефери Майка Дина, отменив его красную карточку, показанную вингеру "Вест Хэма" Софиану Фегули в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в минувший понедельник.

Напомним, Дин изгнал Фегули на 15-й минуте матча за жесткий стык с защитником "красных дьяволов" Филом Джонсом. Оставшись вдесятером, "молотобойцы" потерпели домашнее поражение со счетом 0:2.

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич был категорически не согласен с красной карточкой своего подопечного, поэтому лондонский клуб подал апелляцию на решение Дина и потребовал отменить трехматчевую дисквалификацию, которая грозила Софиану.

И вот сегодня вице-президент "Вест Хэма" Карррен Брэйди сообщила в Твиттере, что протест ее клуба был удовлетворен, и Софиан теперь доступен для пятницы, когда на Олимпийский стадион пожалует "Манчестер Сити" в рамках Кубка Англии.

"Мне только что позвонили и подтвердили, что Софиан не будет дисквалифицирован на три матча и сможет сыграть в пятницу", — написала Брэйди.


Метки FA, Вест Хэм, Дин, дисквалификации, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, рефери, Фегули

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2017 21:30

Количество просмотров Просмотров: 1248

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. karnivool 04.01.2017 22:08 # karnivool
    да снимите уже с них пару очков. совсем уже!!!

    (ответить)

  2. insomniac 04.01.2017 22:00 # insomniac
    справедливо отменили

    (ответить)

  3. liverfun 04.01.2017 21:53 # liverfun
    еще бы эти псы извинялись за свою "работу". в германии, например, судьи берут на себя ответственность за ошибки и демонстрируют смелость, признавая это и прося прощения

    (ответить)

  4. dimon70 04.01.2017 21:44 # dimon70
    а 3 очка у манков тоже аннулируют?сцуко,клоуны пилять

    (ответить)

  5. girasimus 04.01.2017 21:40 # girasimus
    Кстати, что он показывает на картинке, за три пива продался чтоль?

    (ответить)

  6. chev11 04.01.2017 21:39 # chev11
    Получается, что теперь и карточку Френсиса отменят

    (ответить)

  7. girasimus 04.01.2017 21:38 # girasimus
    Счет то все равно не изменить, а вот красивой игры лишились Молотобойцы(

    (ответить)

  8. iroquez 04.01.2017 21:34 # iroquez
    еще очки снимите с му

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: