FA отменила красную карточку Фегули

FA признала неправоту рефери Майка Дина, отменив его красную карточку, показанную вингеру "Вест Хэма" Софиану Фегули в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в минувший понедельник.

Напомним, Дин изгнал Фегули на 15-й минуте матча за жесткий стык с защитником "красных дьяволов" Филом Джонсом. Оставшись вдесятером, "молотобойцы" потерпели домашнее поражение со счетом 0:2.



Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич был категорически не согласен с красной карточкой своего подопечного, поэтому лондонский клуб подал апелляцию на решение Дина и потребовал отменить трехматчевую дисквалификацию, которая грозила Софиану.



И вот сегодня вице-президент "Вест Хэма" Карррен Брэйди сообщила в Твиттере, что протест ее клуба был удовлетворен, и Софиан теперь доступен для пятницы, когда на Олимпийский стадион пожалует "Манчестер Сити" в рамках Кубка Англии.



"Мне только что позвонили и подтвердили, что Софиан не будет дисквалифицирован на три матча и сможет сыграть в пятницу", — написала Брэйди.