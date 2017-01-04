"Вест Хэм" попросил "Сандерленд" назвать цену за Дефо
"Вест Хэм" обратился к "Сандерленду" и попросил назвать свою цену за нападающего Джермейна Дефо.
В этом сезоне лучшим бомбардиром "Вест Хэма" в Премьер-Лиге является вингер Мичейл Антонио (восемь голов), тогда как Андре Айю и Энди Кэрролл длительное время провели в лазарет, а трансфер Симоне Дзадзы и вовсе стал оглушительным провалом. Эта ситуация подталкивает главного тренера Славена Билича к поиску усиления на позиции нападающего. Так лондонский клуб и обратил внимание на Дефо.
Ранее в среду издание Sky Sports сообщило, что "коты" отвергли предложение "молотобойцев" в размере 6 миллионов фунтов о покупке Джермейна. Однако Билич отказывается завершать интерес к 34-летнему нападающему.
Сообщается, что сейчас "Вест Хэм" попросил своих коллег из "Сандерленда" огласить цену, за которую "коты" будут готов отпустить Дефо в январе.
Скорее всего, в ответ "молотобойцы" не получат реалистичных цифр — если "Сандерленд" вообще согласится вести диалог. Дело в том, что Джермейн забил 11 из 19 голов команды Дэвида Мойеса в этом сезоне, и продажа игрока такой важности стала бы суицидальным шагом со стороны "котов".
04.01.2017 21:00
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Последние комментарии:
лол, на что надеются
Дефо грубо говоря в одиночку тащит котов как может
если Мойша его продаст, то он просто черт поехавший
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Без Дефо Сандерленд точно вылетит.
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